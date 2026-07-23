Дерево, сталь и бетон: в Сиднее построили самую высокую гибридную башню в мире

В Сиднее построили Atlassian Central, которая стала самой высокой гибридной деревянной башней в мире. Небоскреб еще не достроен полностью, однако его основная конструкция уже достигла проектной высоты.

Как в Сиднее построили самую высокую гибридную деревянную башню в мире

Atlassian Central имеет 39 этажей и достигает 180 метров в высоту, пишет Dezeen. Здание станет штаб-квартирой австралийской технологической компании Atlassian, а его проект разработали архитектурные бюро SHoP Architects и BVN.

Новый небоскреб почти на 100 метров превзошел предыдущего рекордсмена – 86,6-метровую башню Ascent в Милуоки. Конструкция Atlassian Central сочетает в себе массивную древесину, сталь и бетон.

Небоскреб в Сиднее / Фото Dezeen

Основу небоскреба составляют бетонные ядра, которые поддерживают деревянные перекрытия и внутренние конструкции. Снаружи башню охватывает стальной экзоскелет, обеспечивающий сооружению прочность и устойчивость. Экзоскелет также поддерживает семь так называемых мегаэтажей, расположенных через каждые четыре этажа. Они делят здание на отдельные многоуровневые зоны.

В этих преимущественно деревянных пространствах будут размещены офисы, многоэтажные атриумы и парки, поднятые над землей. Архитекторы объединили рабочие помещения с озеленением, естественной вентиляцией и открытыми пространствами.

Конструкции из древесины / Фото Dezeen

Использование древесины позволило уменьшить общий вес сооружения и его углеродный след. Здание также должно быть на 50% более энергоэффективным, чем стандартное офисное здание. Использование сборных деревянных элементов позволило сократить объем работ непосредственно на строительной площадке и ускорить возведение башни.

Atlassian Central расположена рядом с Центральным вокзалом Сиднея. Ее возвели над историческим зданием The Parcels Shed, которое ранее использовалось для приема посылок, а впоследствии было переоборудовано под молодежный хостел.

Историческое здание будет интегрировано в нижние уровни нового небоскреба. Полностью завершить проект планируется к концу 2026 года, а сейчас строители заканчивают монтаж фасада.

Напомним, в польском Вроцлаве планируют построить Giant Tower, который должен стать самым высоким небоскребом в Европе. В 272-метровом комплексе хотят разместить офисы, отель, квартиры для сдачи в аренду, рестораны и смотровую террасу.