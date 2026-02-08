Без лишних затрат: как самостоятельно приватизировать квартиру в 2026 году

В 2026 году украинцы еще могут бесплатно оформить в собственность квартиры из государственного и коммунального фонда. В то же время сама процедура имеет четкие правила, и любая ошибка в документах задержит приватизацию на несколько месяцев.

Можно ли приватизировать квартиру самостоятельно?

Пройти процедуру приватизации можно без посредников. Чтобы это сделать житель обращается в орган приватизации по месту жительства, отмечают в Министерстве развития общин и территорий.

Обычно это ЦНАП или профильный отдел местного совета. Приватизация предусматривает бесплатную передачу жилья в собственность в пределах установленной нормы площади. Если квартира больше нормы, за избыточные метры может начисляться доплата.

Решение принимают на основании представленных документов, поэтому правильность их оформления имеет ключевое значение. Также проверяется, не использовал ли человек право на бесплатную приватизацию ранее. Закон позволяет сделать это только один раз.

Какие документы нужны для приватизации?

Документы, что необходимы для приватизации жилья, это:

заявление на приватизацию жилья;

копии паспортов всех совершеннолетних жильцов;

копии идентификационных кодов;

справка о составе семьи или перечень зарегистрированных лиц;

технический паспорт на квартиру;

ордер на жилье или договор;

справка о неиспользовании права на бесплатную приватизацию.

Если в квартире зарегистрированы несколько взрослых людей, прилагаются их письменные согласия. Когда среди жильцов есть дети, орган приватизации отдельно контролирует, чтобы их жилищные права не были нарушены.

Пошаговый алгоритм действий при приватизации жилья / Инфографика Министерства развития общин и территорий

Что делать если потеряли ордер?

Потеря ордера не означает автоматический отказ в приватизации, отмечает адвокат Игорь Бузовский. Сначала стоит обратиться к предприятию, которое обслуживает дом, или в местный архив. Там может храниться копия документа или записи о его выдаче.

Важно! Если восстановить ордер через архив невозможно, подтвердить законность заселения можно через суд. Решение суда станет основанием для дальнейшего оформления права собственности.

В некоторых случаях орган приватизации принимает и другие документы, подтверждающие законное проживание в квартире. Главное доказать, что жилье было предоставлено официально.

Сколько стоит приватизация квартиры?