47,5 миллиона за жилье в селе: где продают самые дорогие дома в Украине

Самые дорогие дома в Украине продают в Киевской области. Сама столица удерживает первенство среди областных центров, тогда как самые низкие показатели зафиксированы в Чернигове.

Аналитики OLX Недвижимость выяснили, где в Украине продают самые дорогие частные дома. Абсолютными лидерами стали села Киевской области. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал.

В каких населенных пунктах самые дорогие частные дома?

Среди всех населенных пунктов самые высокие цены фиксируют в селах под Киевом.

Плюты – медианная цена 47,5 миллиона гривен;

Козин – 39,6 миллиона гривен;

Лебедевка – 31,3 миллиона гривен;

Лесники – 25 миллионов гривен;

Козинцы – 20,5 миллиона гривен.

В списке также Романков, Ходосовка, Мощун, Кременище и Большие Дмитровичи – с ценами от 14,5 миллиона гривен 17,6 миллиона.

В каких областных центрах дома самые дорогие?

Самые дорогие частные дома в Киеве – медианная цена составляет 9,6 миллиона гривен.

Далее расположены такие города:

Львов – 7,5 миллиона гривен;

Ужгород – 7,1 миллиона гривен;

Одесса – 6,6 миллиона гривен;

Ивано-Франковск – 5,4 миллиона гривен;

Черновцы – 5,2 миллиона гривен.

Зато самыми доступными остаются Чернигов – 1 миллион гривен, Запорожье – 1,2 миллиона гривен, Николаев – 1,3 миллиона гривен.



Самые дешевые дома продают в Чернигове / Фото Суспільне

В каких регионах самые дорогие частные дома?

Самые дорогие дома продают в таких областях:

Киевская – медианная цена составляет 4,8 миллиона гривен;

Закарпатская – 4,1 миллиона гривен;

Львовская область – 3,8 миллиона гривен.

Самые низкие цены зато в Черниговской области – 420 тысяч гривен, Донецкой – 538 тысяч, Сумской – 697 тысяч.

В общем, чем дальше от линии фронта, тем выше стоимость частных домов. Элитное жилье преимущественно сосредоточено в Киевской области и западных регионах Украины.

К слову, согласно данным портала ЛУН по состоянию на конец ноября самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке продают во Львове – 68 тысяч долларов, Киеве – 66 тысяч, Ужгороде – 62 тысячи. За двухкомнатное жилье придется больше всего выложить в Киеве – 105 тысяч долларов, Львове – 95 тысяч, Ужгороде – 91 тысячу. За трехкомнатное в Киеве – 150 тысяч долларов, Львове – 123 тысячи, Ужгороде – 110 тысяч. Квадратный метр в новостройке самый дорогой во Львове – 58,2 тысячи гривен, Киеве – 55 тысяч, Одессе – 46,4 тысячи.

Что еще выяснили во время исследования OLX Недвижимость?

Почти половина украинцев планирует арендовать жилье в ближайшие месяцы, но для отдельных категорий поиск становится чрезвычайно сложным. Основная причина аренды – потребность жить отдельно, о чем заявили 51% опрошенных.

При оценке стоимости жилья 75% арендаторов ориентируются на похожие объявления, а только 11% доверяют риелторам. Главным каналом поиска остаются сайты объявлений, которыми пользуются 82% респондентов.

Важнейшие критерии выбора жилья – цена, район, количество комнат, доступность транспорта и инфраструктура, а также автономность и бомбоубежище, впервые стали приоритетом. Самый большой вызов для арендаторов – высокие цены (89%) и конкуренция (75%), а также частые отказы семьям с детьми, владельцам животных, ВПО, людям с инвалидностью и военным. Арендодатели прежде всего обращают внимание на платежеспособность и наличие животных, тогда как политические взгляды или язык общения их почти не интересуют.