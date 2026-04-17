Их строили годами: как выглядят 6 самых известных долгостроев мира

Амбициозные проекты иногда останавливаются на десятилетия из-за финансовых кризисов, изменения планов или политических обстоятельств. В разных странах мира есть небоскребы и башни, которые должны были стать символами развития, но превратились в долгострои.

Чикагский шпиль, США

Сочетание престижной локации, сложного фундамента и финансовых споров превратило Чикагский шпиль в одну из самых известных строительных "ям" в США почти на два десятилетия, пишет Dezeen.

150-этажный небоскреб по проекту Сантьяго Калатравы планировали как самое высокое сооружение Запада. Строительство начали в 2007 году, а уже в 2008-м завершили фундамент и центральную часть конструкции. Далее работы остановили из-за проблем с финансированием.

Чикагский шпиль / Фото Dezeen

Архитектор заявил о долге в 11,34 миллиона долларов. В 2014 году участок передали компании Related Midwest, которая отказалась от первоначального замысла. Сейчас на этом месте возводят новые небоскребы по проекту SOM.

Отель "Рюгён", Северная Корея

Отель "Рюгён" в Пхеньяне давно стал символом незавершенных амбиций. Несмотря на то, что здание так и не открыли, оно уже десятилетиями определяет силуэт города.

330-метровую пирамиду начали возводить в 1987 году как гостинично-жилой комплекс. Работы остановили в 1992-м после экономического кризиса, который наступил после распада СССР. На тот момент сооружение уже достигло полной высоты и было одним из самых высоких в мире.

Отель "Рюгьон" / Фото Dezeen

Здание простояло без изменений 16 лет как бетонный каркас. Работы возобновили в 2008 году, фасады завершили в 2011-м. Несмотря на заявления об открытии в 2013 году, отель до сих пор не работает.

Torre David, Венесуэла

Torre David в Каракасе стал одним из самых известных примеров того, как недострой может получить вторую, неожиданную жизнь.

Его начали возводить в 1990 году как финансовый центр, но уже в 1994-м работы остановили из-за экономического кризиса. Недостроенный 45-этажный небоскреб постепенно заняли люди, которые остались без жилья.

Torre David / Фото Dezeen

В пиковый период здесь проживало около 5 тысяч человек. В 2014 году власти начали выселение с намерением продать здание, но эти планы так и не реализовали. Позже сооружение получило дополнительные повреждения из-за землетрясения.

Башня Джидды, Саудовская Аравия

Башню Джидды задумали как первое в мире здание высотой один километр. Проект должен был установить новую планку для небоскребов.

Строительство стартовало в 2013 году по проекту Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Работы продолжались до 2018 года, когда было возведено 63 этажа, после чего их остановили.

Башня Джидды / Фото Dezeen

После семилетней паузы проект возобновили. В начале 2025 года компания Kingdom Holding Company объявила о перезапуске строительства, вернувшись к первоначальным планам.

Башня Dubai Creek, ОАЭ

Dubai Creek Tower планировали как новое самое высокое сооружение в мире. Она должна была стать центральным элементом района Dubai Creek Harbour.

Строительство начали в 2016 году по проекту Сантьяго Калатравы, того самого архитектора, который не смог завершить Чикагский шпиль. К 2018 году сделали фундамент, но дальше строительство почти не продвигалось. Во время пандемии проект официально приостановили.

Башня Dubai Creek / Фото Dezeen

Впоследствии его восстановили, однако концепцию пересмотрели. Сейчас высоту и масштаб башни планируют уменьшить, и она уже не претендует на статус самой высокой в мире.

Sathorn Unique Tower, Таиланд

В центре Бангкока уже почти три десятилетия стоит недостроенная Sathorn Unique Tower. Она стала одним из самых заметных символов финансового кризиса в Азии.

Строительство начали в 1990 году по проекту Рангсана Торсувана. В 1997-м работы остановили из-за кризиса, когда здание успели завершить примерно на 80%.

Sathorn Unique Tower / Фото Dezeen

В отличие от других подобных объектов в городе, эту башню так и не достроили. Она до сих пор стоит в виде руин, а рядом расположенный State Tower показывает, какой могла бы быть завершена постройка.

