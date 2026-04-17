Чиказький шпиль, США

Поєднання престижної локації, складного фундаменту та фінансових суперечок перетворило Чиказький шпиль на одну з найвідоміших будівельних "ям" у США майже на два десятиліття, пише Dezeen.

150-поверховий хмарочос за проєктом Сантьяго Калатрави планували як найвищу споруду Заходу. Будівництво почали у 2007 році, а вже у 2008-му завершили фундамент і центральну частину конструкції. Далі роботи зупинили через проблеми з фінансуванням.

Чиказький шпиль / Фото Dezeen

Архітектор заявив про борг у 11,34 мільйона доларів. У 2014 році ділянку передали компанії Related Midwest, яка відмовилася від початкового задуму. Зараз на цьому місці зводять нові хмарочоси за проєктом SOM.

Готель "Рюгьон", Північна Корея

Готель "Рюгьон" у Пхеньяні давно став символом незавершених амбіцій. Попри те, що будівлю так і не відкрили, вона вже десятиліттями визначає силует міста.

330-метрову піраміду почали зводити у 1987 році як готельно-житловий комплекс. Роботи зупинили у 1992-му після економічної кризи, яка настала після розпаду СРСР. На той момент споруда вже досягла повної висоти й була однією з найвищих у світі.

Готель "Рюгьон" / Фото Dezeen

Будівля простояла без змін 16 років як бетонний каркас. Роботи відновили у 2008 році, фасади завершили у 2011-му. Попри заяви про відкриття у 2013 році, готель досі не працює.

Torre David, Венесуела

Torre David у Каракасі став одним із найвідоміших прикладів того, як недобудова може отримати друге, неочікуване життя.

Його почали зводити у 1990 році як фінансовий центр, але вже у 1994-му роботи зупинили через економічну кризу. Недобудований 45-поверховий хмарочос поступово зайняли люди, які залишилися без житла.

Torre David / Фото Dezeen

У піковий період тут мешкало близько 5 тисяч осіб. У 2014 році влада почала виселення з наміром продати будівлю, але ці плани так і не реалізували. Пізніше споруда зазнала додаткових пошкоджень через землетрус.

Вежа Джидди, Саудівська Аравія

Вежу Джидди задумали як першу у світі будівлю заввишки один кілометр. Проєкт мав встановити нову планку для хмарочосів.

Будівництво стартувало у 2013 році за проєктом Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Роботи тривали до 2018 року, коли було зведено 63 поверхи, після чого їх зупинили.

Вежа Джидди / Фото Dezeen

Після семирічної паузи проєкт відновили. На початку 2025 року компанія Kingdom Holding Company оголосила про перезапуск будівництва, повернувшись до початкових планів.

Вежа Dubai Creek, ОАЕ

Dubai Creek Tower планували як нову найвищу споруду у світі. Вона мала стати центральним елементом району Dubai Creek Harbour.

Будівництво розпочали у 2016 році за проєктом Сантьяго Калатрави, того самого архітектора, який не зміг завершити Чиказький шпиль. До 2018 року зробили фундамент, але далі будівництво майже не просувалося. Під час пандемії проєкт офіційно призупинили.

Вежа Dubai Creek / Фото Dezeen

Згодом його відновили, однак концепцію переглянули. Нині висоту та масштаб вежі планують зменшити, і вона вже не претендує на статус найвищої у світі.

Sathorn Unique Tower, Таїланд

У центрі Бангкока вже майже три десятиліття стоїть недобудована Sathorn Unique Tower. Вона стала одним із найпомітніших символів фінансової кризи в Азії.

Будівництво почали у 1990 році за проєктом Рангсана Торсувана. У 1997-му роботи зупинили через кризу, коли будівлю встигли завершити приблизно на 80%.

Sathorn Unique Tower / Фото Dezeen

На відміну від інших подібних об'єктів у місті, цю вежу так і не добудували. Вона досі стоїть у вигляді руїни, а поруч розташований State Tower показує, якою могла б бути завершена споруда.

