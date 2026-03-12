5 старейших вилл Львова, которые сохранились по сей день: как выглядят эти дома

Во Львове в конце 19 века начали активно возводить частные виллы для архитекторов, предпринимателей и профессоров. Многие из этих домов сохранились по сей день и остаются заметной частью исторической застройки города.

Вилла "Юлиетка"

Вилла "Юлиетка" на улице Метрологической принадлежала архитектору Юлиану Захаревичу – ректору Львовской политехники и одному из самых известных творцов львовской архитектуры, пишет "Твой Город".

Здание отличается фасадом из красного кирпича и сложной асимметричной композицией. Здесь есть декоративные башенные элементы, разные по форме окна и выразительные детали отделки. На фасаде также сохранились солнечные часы – одна из самых интересных деталей этой виллы.

Вилла "Юлиетка" / Фото Интерактивный Львов

Вилла "На Кресте"

Вилла "На Кресте" расположена на перекрестке улиц Генерала Чупринки и Киевской. Ее возвели в конце 19 века для ректора Львовской политехники Плацида Дзивинского.

Сооружение имеет характерную для вилловой застройки композицию: выступы, лоджии и декоративные элементы на фасаде. Когда-то дом окружал сад, что было типичным для этого района. С годами вилла потеряла часть отделки, однако ее силуэт до сих пор легко узнать.

Вилла "На Кресте" / Фото Интерактивный Львов

Вилла "Венецианский замок"

Одной из самых оригинальных львовских вилл является дом архитектора Юзефа Сосновского, который часто называют "Венецианским замком". Его необычная архитектура сразу привлекает внимание.

Здание имеет высокую башню и зубчатые декоративные элементы, из-за чего напоминает небольшой средневековый замок. Фасад сочетает кирпич и камень, а отдельные детали отсылают к архитектуре итальянских дворцов.

Вилла "Венецианский замок" / Фото Википедия

Дворец Сапигов

Дворец Сапигов появился во Львове в 1870-х годах. Его возвели для представителя известного княжеского рода Сапиг.

Дом имеет двухэтажную композицию и напоминает небольшой загородный дворец. Резиденция расположена немного вглубь от улицы и отделена от нее оградой. Такая планировочная схема была типичной для домов состоятельных семей того времени.

Дворец Сапигов / Фото Википедия

Дворец Масловского

Дворец Масловского построили в конце 19 века как городскую резиденцию состоятельной семьи. Здание отличается симметричным фасадом, большими окнами и декоративными балконами.

В то время подобные дома формировали новые престижные кварталы Львова. Виллы строили на отдельных участках с садом и отступом от улицы. Именно такая застройка создала характерный вид многих львовских районов, который сохранился по сей день.

Дворец Масловского / Фото zabytki

