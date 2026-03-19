Череп динозавра внутри дома: как выглядит особняк за 88 миллионов

В Санта-Монике продают особняк за 88 миллионов долларов. И больше всего он привлек внимание даже не ценой, а наполнением в одной из комнат.

Что необычного есть внутри дома?

Внутри поместья обустроено отдельное пространство, где размещен большой ископаемый экспонат – череп динозавра, пишет Realtor.com.

Смотрите также Всего 25 квадратов: как в маленькой квартире поместили все для жизни

Это не декор и не стилизация, а реальный палеонтологический объект, который стал центральной деталью интерьера.

Комната с черепом тираннозавра / Фото Realtor.com

Именно эта деталь отличает дом среди других дорогих объектов в Калифорнии. В сегменте ультралюксового жилья обычно акцент делают на площади, локации или отделке, но здесь внимание сместили на коллекционный экспонат.

Как выглядит имение за 88 миллионов?

Дом расположен возле гольф-клуба Riviera Country Club в Санта-Монике. Его площадь превышает 1,2 тысячи квадратных метров. Проект создал архитектор Говард Бекен, известный работой с природными материалами и открытыми пространствами.

Дом за 88 миллионов долларов в Санта-Монике / Фото Realtor.com

Внутри – шесть спален, несколько зон отдыха, домашний кинотеатр, SPA и винный погреб с контролем температуры. В интерьере использованы бетон, дерево, стекло и металл. Большие раздвижные панели открывают помещения во внутренний двор и на террасы.

Почему цену снизили?

Особняк принадлежит структуре, связанной с миллиардером Деннисом Вашингтоном. Его приобрели в 2017 году более чем за 41 миллион долларов.

Сначала объект выставили на продажу за 110 миллионов долларов, но покупателя не нашли. Теперь цену снизили до 88 миллионов.

К слову, по данным Zillow, средняя стоимость дома в Санта-Монике составляет от 3 до 5 миллионов долларов, а в премиальном сегменте цены стартуют от 10 миллионов долларов.

Дом также имеет систему геотермального энергоснабжения, что позволяет частично обеспечивать автономность. Впрочем в этом случае ключевой причиной внимания к объекту остается не техническое оснащение и не площадь, а именно необычный экспонат внутри.

Как выглядит еще один роскошный особняк в США?