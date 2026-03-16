Какой особняк выставили на продажу в США?

Исторический дом расположен в округе Вестчестер в штате Нью-Йорк. Площадь поместья составляет около 725 квадратных метров, а само здание насчитывает пять спален, пишет Realtor.com.

Территория ограждена и окружена деревьями, что создает частное пространство, характерное для загородных резиденций американской элиты конца 19 века. Сам участок имеет площадь 1,8 гектара.

Архитектура поместья отсылает к периоду позолоченного века – времени быстрого экономического роста в США в конце 19 века. Именно тогда состоятельные промышленники и финансисты начали строить большие загородные резиденции недалеко от Нью-Йорка.

Как выглядит дом внутри?

Интерьер дома сочетает историческую архитектуру и современные элементы. Внутри обустроены открытые жилые зоны с большими окнами, которые обеспечивают много естественного света.

Интерьер дома / Фото Realtor.com

В помещениях использована светлая цветовая гамма и современные отделочные материалы. Просторные комнаты сочетают классические детали старинного дома с современной планировкой.

Интересно! В объявлении отмечают, что дом возвели в 1906 году для железнодорожного магната А. Х. Смита, который два срока был президентом Нью-Йоркской центральной железной дороги. Сейчас владельцы отреставрировали имение, чтобы сохранить его историческую ценность.

Вестчестер-Каунти, где расположено поместье, считается одним из самых известных загородных регионов вблизи Нью-Йорка. Район давно известен большим количеством исторических резиденций и частных поместий.

