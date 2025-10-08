Мост Хуацзян Гранд Каньон в Китае, который открыли в конце сентября, расположен на высоте 625 метров над долиной, что делает его 19-м самым высоким мостом в мире. Сама длина сооружения – 3 километра. Мост посещает немало туристов, однако не все довольны.

Привлекает ли самый высокий мост в Китае?

Власти региона надеются, что мост привлечет больше туристов, в частности через смотровые площадки, стеклянному лифту в кафе на вершине одной из арок моста (открытие в ноябре 2025 года) и стеклянному проходу для посетителей, чтобы они могли смотреть вниз на землю примерно на 580 метров ниже, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Читайте также Позолота, комнаты для шуб и винные погреба: как выглядит имение экс-заместителя Нафтогаза

Как сообщают государственные СМИ Китая, на мосту предлагаются банджи-джампинг и слэклайн, а также планируется проведение профессиональных мероприятий по бейс-джампингу. Но стоит заметить, что количество посетителей ограничено – до 5 тысяч в день.

Как добавляет глава провинциального управления транспорта Чжан Инь, передает CNA, новый мост, который значительно улучшает региональную взаимосвязь, является знаковым проектом, демонстрирующим инновационный потенциал Китая

А по словам одного из работников моста, благодаря построенному мосту время путешествия по каньону сократилось с 2 часов до 2 минут.

Интересно, что мост вызвал у общества двоякие впечатления:

Например, Линь Гоцюань, владелец соседнего гостевого дома у моста, опубликовал в социальных сетях, что его заведение полностью забронировано. А сам Линь посещал мост уже более 200 раз для того, чтобы увидеть его и наблюдать за прогрессом.

Зато есть люди, которые в соцсетях жалуются на стоимость моста, управление парковкой и недостроенное состояние. Кроме того, есть такие, что говорят о том, что мост не стоил специальной поездки к нему.

Что еще известно о Хуацзян Гранд Каньон?