Міст Хуацзян Гранд Каньйон у Китаї, який відкрили наприкінці вересня, розташований на висоті 625 метрів над долиною, що робить його 19-м найвищим мостом у світі. Сама довжина споруди – 3 кілометри. Міст відвідує чимало туристів, однак не всі задоволені.

Чи приваблює найвищий міст у Китаї?

Влада регіону сподівається, що міст привабить більше туристів, зокрема через оглядові майданчики, скляному ліфту до кафе на вершині однієї з арок мосту (відкриття у листопаді 2025 року) та скляному проходу для відвідувачів, щоб вони могли дивитися вниз на землю приблизно на 580 метрів нижче, передає 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Як повідомляють державні ЗМІ Китаю, на мосту пропонуються банджі-джампінг та слеклайн, а також планується проведення професійних заходів з бейс-джампінгу. Але варто зауважити, що кількість відвідувачів обмежена – до 5 тисяч на день.

Як додає глава провінційного управління транспорту Чжан Інь, передає CNA, новий міст, який значно покращує регіональний взаємозв'язок, є знаковим проєктом, що демонструє інноваційний потенціал Китаю

А за словами одного із працівників мосту, завдяки побудованому мосту час подорожі каньйоном скоротився з 2 годин до 2 хвилин.

Цікаво, що міст викликав у суспільства двоякі враження:

Наприклад, Лінь Гоцюань, власник сусіднього гостьового будинку біля мосту, опублікував у соціальних мережах, що його заклад повністю заброньований. А сам Лінь відвідував міст вже понад 200 разів для того, щоб побачити його і спостерігати за прогресом.

Натомість є люди, які в соцмережах скаржаться на вартість мосту, управління паркуванням та недобудований стан. Крім того, є такі, що кажуть про те, що міст не вартував спеціальної поїздки до нього.

Що ще відомо про Хуацзян Гранд Каньйон?