"Теневая" аренда в Украине: Шуляк объяснила, появятся ли новые штрафы

Значительная часть украинцев до сих пор сдает квартиры без официальных договоров и уплаты налогов. На фоне новых заявлений властей в Украине снова обсуждают возможные проверки арендодателей и новые штрафы за "теневую" аренду.

Будут ли штрафовать украинцев за "теневую" аренду квартир?

В Украине пока не будут вводить новых штрафов за неофициальную аренду жилья, пишет Oboz.ua.

Смотрите также За одни и те же квартиры платят по-разному: где аренда превысила 20 тысяч гривен

Также отказались от обязательной регистрации договоров аренды. Председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк рассказала, что такую норму ранее предлагало Министерство развития общин. Однако при обсуждении депутаты не одобрили ее.

Мы считаем несправедливым, что граждане, которые сегодня вынуждены платить такие высокие налоги, будут вынуждены еще и регистрироваться. Первый шаг – снижение налогов. А все остальное станет возможным только после этого,

– подчеркнула Шуляк.

В то же время это не означает, что ответственности за неуплату налогов нет. Если владелец квартиры сдает жилье и не декларирует доходы, налоговая может начислить штраф и пеню.

То есть, если ты сдаешь жилье в аренду, не платишь за это налоги, а налоговая об этом узнала – получаешь штраф. Он составляет 25% от суммы неуплаченного долга, плюс пеня за каждый день неуплаты. А если повторно не уплатил налоги и это было обнаружено, то уже платишь 50%,

– объясняет нардеп.

Что планируют изменить для арендодателей?

В правительстве готовят новые правила для рынка аренды жилья. Прежде всего власти хотят упростить оформление договоров и сделать официальную сдачу квартир менее сложной для владельцев жилья.

Среди изменений, которые сейчас обсуждают:

проще заключения договоров аренды;

понятные правила для арендодателей и арендаторов;

прозрачные условия уплаты налогов;

лучший контроль за рынком аренды жилья.

В парламенте отмечают, что действующие правила уже давно не соответствуют тому, как на самом деле работает рынок аренды в Украине. Значительная часть квартир сдается без официальных договоров, из-за чего владельцы жилья и арендаторы остаются без юридической защиты.

Какие налоги должен платить арендодатель сейчас?

В 2026 году владельцы квартир, которые официально сдают жилье в аренду, должны платить 18% налога на доходы физических лиц от суммы арендной платы, пишет Государственная налоговая служба.

Кроме этого, арендодатели также должны платить 5% военного сбора. Или единый налог, если жилье сдают как ФЛП.

Также владелец жилья должен декларировать доходы от аренды и вовремя платить налоги. Если арендодатель скрывает прибыль или не подает декларацию, после проверки ему могут доначислить налоги и выписать штрафы.

Будет ли выгодно выйти из тени после снижения налога?

Владельцам, которые будут работать официально, обещают понятные правила и стабильные условия. Задекларированный доход можно будет подтвердить при обращении в банки, в частности для получения кредита или ипотеки.

Легальная сдача жилья также уменьшает риск штрафов и претензий со стороны налоговой. Официальный договор дисциплинирует и арендаторов, ведь все условия проживания и платежи зафиксированы письменно.