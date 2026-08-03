Налоговая может выявить неофициальную аренду: какие последствия ждут владельца

Даже без официального договора налоговая служба может узнать, что квартиру сдают в аренду. Регулярные переводы на карту, объявления на онлайн-платформах или жалобы соседей могут стать основанием для проверки владельца жилья.

Как налоговая выявляет нелегальную аренду квартиры

Одним из главных сигналов для налоговой службы могут стать регулярные переводы на банковскую карту. Если владелец ежемесячно получает одинаковые или схожие суммы, такие поступления могут быть проверены как возможный доход от аренды, рассказал управляющий партнер АО "Юридическая компания "WINNER", адвокат Игорь Ясько в комментарии РБК-Украина.

Налоговая также может учитывать переписку с арендатором, объявления на сайтах по недвижимости и другие цифровые следы. Информацию о неофициальной аренде могут передать арендаторы, соседи или другие люди через электронные сервисы ГПСУ.

Основанием для проверки может стать и жалоба соседей. В то же время само заявление не означает автоматического штрафа. Налоговая сначала должна собрать доказательства того, что квартиру действительно сдавали, а полученный доход не декларировали.

Подтвердить сдачу в аренду могут и бытовые признаки проживания людей в квартире. Их могут сопоставлять с регулярными платежами, перепиской и опубликованными объявлениями.

Какие налоги и штрафы грозят арендодателю

Если налоговая докажет, что владелец не декларировал доход от аренды, ему могут доначислить 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. В общей сложности физическое лицо должно уплатить 23% от полученного дохода.

Помимо неуплаченных налогов, владельцу может грозить штраф в размере 25% от суммы задолженности. При повторном нарушении он может увеличиться до 50%. Также могут начислить пеню и применить административное взыскание. При значительных суммах и систематическом уклонении возможна уголовная ответственность.

Сдавать квартиру легально можно как физическое лицо или после регистрации ФЛП. Лучше всего использовать ФЛП при регулярной аренде и стабильном доходе. Если жилье сдается нерегулярно и без дополнительных услуг, более простым вариантом может быть уплата налогов как физическим лицом. Уплатить налоги с дохода от аренды необходимо в течение 40 дней после окончания соответствующего квартала.

Напомним, Верховная Рада поддержала снижение НДФЛ для физических лиц, официально сдающих недвижимость в аренду. Новые правила должны вступить в силу с 1 января 2027 года, а арендодатели и в дальнейшем должны будут подавать декларацию и самостоятельно уплачивать налог.