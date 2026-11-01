Сколько стоить однокомнатная квартира в Киеве в 2026 году

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигла 67 тысяч долларов, однако цены существенно различаются в зависимости от района и состояния жилья. Самые доступные варианты можно найти менее чем за 40 тысяч долларов, тогда как в центральных районах стоимость превышает 100 тысяч.

Сколько сейчас стоит однокомнатная квартира в столице

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигла 67 000 долларов США. Однако итоговая цена кардинально различается в зависимости от сегмента, наличия ремонта и непосредственного местоположения дома, о чем свидетельствуют свежие данные аналитиков маркетплейса ЛУН.

Для тех, кто планирует приобрести собственное жилье, это означает необходимость тщательного выбора: разница между самым дешевым и самым дорогим жильем в столице может достигать сотен тысяч долларов. Особенно ощутимой эта разница становится между спальными районами и историческим центром.

За какую сумму можно приобрести квартиру в новостройке

Первичный рынок остается привлекательным для покупателей с ограниченным бюджетом, но здесь действует строгое правило: чем дальше от центра или линии метро, тем доступнее цена. Самые дешевые компактные смарт-квартиры и классические однокомнатные в новостройках стоят от 21 000 долларов, примерно 972 тысячи гривен. Такие предложения сосредоточены преимущественно на этапе котлована, в спальных районах или в ближайшем пригороде – в частности, в районе Софиевской Борщаговки и Ирпеня.

В то же время в комплексах высшего класса и с высокой степенью готовности стоимость жилья от застройщика легко достигает 88 000 долларов и более. Покупателям стоит учитывать, что низкий порог входа в новостройку часто означает дополнительные серьезные расходы на черновые и чистовые работы, которые могут существенно опустошить семейный бюджет.

Что предлагает вторичный рынок в разных районах столицы

На вторичном рынке ключевым фактором ценообразования является состояние жилья. Если в спальных районах, таких как Оболонь, Троещина, Дарницы или Соломенки бюджетные варианты без современной отделки еще реально найти в диапазоне 40 000 – 45 000 долларов, то в центральных районах правила игры совсем другие. Например, в Шевченковском районе жилье без ремонта стоит от 55 000 долларов, тогда как готовые квартиры в популярных современных комплексах, таких как ЖК "Ярославов Град", легко превышают отметку в 125 000 – 200 000+ долларов.

Медианная стоимость однокомнатных квартир по районам столицы демонстрирует четкую градацию между правым и левым берегом, а также влияние наличия готового ремонта:

Печерский: $165 000 с ремонтом / $130 000 без ремонта;

Шевченковский: $99 500 с ремонтом / $80 000 без ремонта;

Голосеевский: $90 000 с ремонтом / $61 500 без ремонта;

Подольский: $85 000 с ремонтом / $70 000 без ремонта;

Дарницкий: $69 000 с ремонтом / $55 000 без ремонта;

Соломенский: $67 000 с ремонтом / $48 500 без ремонта;

Оболонский: 60 900 долларов с ремонтом / 55 000 долларов без ремонта;

Днепровский: $60 000 с ремонтом / $59 000 без ремонта;

Святошинский: $53 700 с ремонтом / $45 000 без ремонта;

Деснянский: $45 000 с ремонтом / $35 900 без ремонта.

Какие факторы определяют реальную выгоду сделки

Наиболее доступным для покупателей остается Деснянский район, где однокомнатную квартиру без ремонта можно приобрести в среднем за 35 900 долларов, тогда как абсолютным лидером по дороговизне неизменно остается Печерск, где квадратные метры с ремонтом стоят рекордные 165 000 долларов. Интересно, что разница в цене между квартирой с готовым ремонтом и без него во многих районах составляет от 15 000 до 35 000 долларов.

Покупателям советуют заранее рассчитывать расходы на строительные материалы и работу бригад, ведь самостоятельный ремонт в старом жилом фонде часто обходится дороже, чем доплата за уже готовый вариант.

К слову, аренда квартиры в столице может обойтись от 9 тысяч гривен в месяц. Но, как и при покупке, стоит учитывать район и количество комнат. В среднем аренда жилья в Киеве составляет: