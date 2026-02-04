Как накопить на первый взнос за 5 лет: сколько денег нужно в 2026 году

Насобирать на первый взнос за квартиру за 5 лет вполне реально, если сразу посчитать нужную сумму. Цены на жилье в Киеве и Львове уже позволяют понять, сколько денег придется откладывать ежемесячно.

Какой процент первого взноса на квартиру?

При покупке жилья в ипотеку банки обычно требуют первый взнос Это часть суммы, которую покупатель платит собственными средствами, пишет Finance.ua.

Обычно первый взнос составляет 20% от стоимости жилья. Для молодежи условия могут отличаться. Например, по программе "еОселя" для граждан в возрасте до 25 лет жилье можно приобрести с первым взносом 10%. Кредит для молодежи предлагает первый взнос в размере 6% от стоимости жилья, что может значительно облегчить финансовую нагрузку.

Сколько откладывать ежемесячно на квартиру в Киеве?

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве в Киеве составляет 70 000 долларов, двухкомнатной 110 000 долларов. Если считать по курсу в феврале 2026 года, однокомнатное жилье стоит примерно 3 миллионов гривен, а двухкомнатное около 4,7 миллиона гривен.

Для однокомнатной квартиры первый взнос будет составлять около 600 тысяч гривен, для двухкомнатной – 946 тысяч гривен.

Если вы планируете собрать первый взнос на однокомнатное жилье в Киеве, вам нужно откладывать 10 тысяч гривен ежемесячно. На двухкомнатную квартиру – около 16 тысяч гривен ежемесячно.

Сколько нужно откладывать на квартиру во Львове?

Во Львове однокомнатная квартира также стоит около 70 000 долларов, а двухкомнатная в среднем 98 000 долларов.

То есть для однокомнатной квартиры во Львове нужно также откладывать 10 тысяч гривен в месяц. Для двухкомнатной надо откладывать чуть меньше чем в Киеве, около 14 тысяч ежемесячно.

Что выгоднее: аренда или "еОселя"?

Аналитики ЛУН сравнили, что выгоднее для украинцев в разных регионах – арендовать квартиру или платить ипотеку по государственной программе "еОселя". В зависимости от города данные различаются, особенно в западных регионах страны.

В большинстве западных и центральных регионов Украины ипотека по программе "еОселя" выгоднее аренды, например, в Киеве, Черкассах и Кропивницком. В восточных и южных регионах, таких как Харьков и Николаев, аренда жилья остается выгодной или почти равна ипотечному платежу.