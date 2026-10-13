Почти 75% зарплаты за квартиру: сколько стоит аренда жилья во Львове

Цены на аренду квартир во Львове продолжают расти, а стоимость однокомнатного жилья уже достигает 74% медианной зарплаты. При этом стоимость аренды существенно различается в зависимости от района города.

Сколько стоит аренда квартир во Львове в октябре 2026 года

По данным ЛУН, в октябре 2026 года медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры во Львове составляет 24 тысячи гривен в месяц, двухкомнатной – 31 500 гривен, а трехкомнатной – 36 тысяч гривен.

За год однокомнатные квартиры подорожали на 33%, двухкомнатные – на 37%, а трехкомнатные – на 32%. Больше всего выросли цены на двухкомнатные квартиры.

Осенью спрос на аренду жилья во Львове растет, в частности из-за ситуации с безопасностью, которая побуждает людей искать жилье в западных регионах Украины. При этом аренда однокомнатной квартиры во Львове составляет 74% медианной зарплаты в городе.

Как различаются цены на аренду однокомнатных квартир в районах Львова

Дороже всего арендовать однокомнатную квартиру во Франковском районе Львова, где медианная стоимость составляет 24 900 гривен в месяц. В других районах города цены на такое жилье несколько ниже:

Шевченковский – 24 800 гривен;

Железнодорожный – 23 000 гривен;

Сиховский – 22 500 гривен;

Галицкий – 22 000 гривен.

Дешевле всего арендовать однокомнатную квартиру в Лычаковском районе Львова. Здесь медианная стоимость составляет 20 300 гривен в месяц.

Напомним, за два месяца количество активных объявлений об аренде квартир в Киеве выросло на 66%. В то же время эксперты объясняют, что это не обязательно свидетельствует о массовом отъезде жителей столицы, ведь изменения на рынке могут быть связаны с сезонностью и переездами в более безопасные регионы.