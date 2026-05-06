В Польше стремительно дорожает аренда квартир: сколько теперь платят в крупных городах
- Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в польских городах составляет около 2 790 злотых в центре и 2 276 злотых за пределами центра.
- Аренда трехкомнатных квартир в Варшаве стоит более 7 000 злотых, а в Кракове и Вроцлаве - более 5 000 злотых в месяц.
Аренда жилья в Польше продолжает дорожать, особенно в крупных городах. Самой дорогой остается Варшава, благодаря активному рынку труда и притоку студентов и мигрантов.
Какова средняя стоимость аренды квартир в Польше?
По данным Numbeo, в мае 2026 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в центре польских городов составляет около 2 790 злотых в месяц. Если жилье расположено дальше от центральных районов, цена снижается до 2 276 злотых.
Аренда трехкомнатных квартир обходится значительно дороже. В центральных районах такое жилье стоит в среднем более 4 500 злотых в месяц, а за пределами центра – примерно 3 530 злотых.
На цены больше всего влияют расположение квартиры, близость транспорта и состояние дома. Быстрее всего дорожает жилье в городах с большим количеством международных компаний, офисов и университетов.
Сколько стоит аренда жилья в крупнейших городах Польши?
Столица Польши остается самым дорогим городом для аренды В Варшаве однокомнатная квартира в центре столицы в среднем стоит более 4 400 злотых (более 52 тысяч гривен) в месяц.
Несколько дешевле арендовать квартиру в Кракове, Гданьске и Вроцлаве. Например, в Гданьске аренда стоит около 3 200 злотых (38 500 гривен), что на 23% ниже, чем в Варшаве.
В Кракове, стоимость аренды там составляет 3 500 злотых (42 000 гривен). А во Вроцлаве – 3 400 злотых (41 000 гривен) за однокомнатное жилье.
К городам с более доступной арендой также относятся Лодзь, Познань и Щецин. Там аренда однокомнатной квартиры в центральных районах стартует примерно от 2 700 – 2 900 злотых (около 32 500 – 35 000 гривен).
Трехкомнатные квартиры в Варшаве стоят в среднем более 7 000 злотых (почти 84 500 гривен) в месяц. В Кракове и Вроцлаве аренда такого жилья обычно превышает 5 000 злотых (около 60 000 гривен).
Обратите внимание! Больше всего дорожают небольшие квартиры, которые чаще всего арендуют студенты, молодые специалисты и иностранцы, что переезжают в Польшу на работу.
Какие правила аренды планирует ввести правительство Польши?
В Польше с 20 мая планируют ввести новые правила аренды для владельцев жилья, пишет In Poland. Власти хотят усилить контроль над рынком и сделать его более прозрачным.
Владельцы квартир должны будут регистрировать жилье в специальном государственном реестре и получать индивидуальный номер для объявлений. Без такой регистрации публиковать квартиры на онлайн-платформах будет невозможно.
За нарушение новых правил – штрафы до 50 тысяч злотых. Польское правительство объясняет изменения тем, что рынок краткосрочной аренды в последние годы рос слишком быстро и начал влиять на доступность жилья для местных жителей.