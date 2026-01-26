Аренда квартиры в Германии: сколько на самом деле придется потратить

Аренда жилья в Германии остается сложным вопросом для тех, кто планирует переезд или длительное проживание в стране. Высокие цены в крупных городах и дополнительные платежи заставляют заранее тщательно планировать бюджет.

Какова стоимость аренды жилья в Германии?

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Германии – около 838 евро в месяц, сообщает Numbeo.

Стоимость аренды в самых популярных городах составляет:

Берлин – в центре 1 298 евро в месяц, вне центра 923 евро;

Мюнхен – в центре 1 498 евро в месяц, вне центра 1 175 евро;

Гамбург – в центре 1 166 евро в месяц, вне центра 835 евро;

Именно эти города чаще всего выбирают иностранцы из-за работы и развитой инфраструктуры, поэтому нагрузка на рынок аренды здесь особенно ощутима.

На какие реальные расходы стоит рассчитывать?

Арендная плата это лишь часть расходов. Иностранцу стоит подготовить заранее сумму в несколько раз большую за стоимость месячной аренды.

Арендатор платит залог, которую называют Kaution. Она обычно равна стоимости двух или трех месяцев аренды без коммунальных платежей. Эти средства замораживаются на весь период проживания. Дополнительно оплачиваются коммунальные услуги. В них входит отопление, вода, вывоз мусора и обслуживание дома. В итоге ежемесячные расходы могут вырасти на 150 – 300 евро в зависимости от города и площади жилья. Многие квартиры сдаются без мебели, а иногда даже без кухни. Арендатору приходится самостоятельно покупать технику, шкафы, кровать и другие необходимые вещи.

Также владельцы часто требуют подтверждение доходов и кредитную историю, без которой найти жилье в Германии почти невозможно.

Почему может быть трудно найти жилье?

Главная проблема заключается в высоком спросе и ограниченном количестве доступных квартир. На одно объявление в крупных городах может откликаться несколько десятков людей.

Владельцы недвижимости выбирают арендаторов очень тщательно. Предпочтение обычно отдают тем, кто имеет постоянную работу, стабильный доход и положительную кредитную историю в Германии.

Дополнительные трудности создает бюрократия. Нужно подготовить пакет документов, заполнить анкеты и быть готовым быстро приехать на просмотр. Поэтому поиск жилья может длиться неделями или даже месяцами, особенно в Берлине и Мюнхене.

Какая стоимость квартиры в Германии?