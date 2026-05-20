Жилье у моря дорожает: какие цены на квартиры и аренду в разных районах Одессы

Жилье в Одессе остается одним из самых дорогих на юге Украины, особенно в районах у моря. Самые высокие цены на квартиры сейчас фиксируют в Приморском районе как на первичном, так и на вторичном рынке.

Сколько стоит квадратный метр в Одессе?

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Одессы сейчас составляет 51 500 гривен за квадратный метр, свидетельствуют данные ЛУН.

Цены существенно отличаются в зависимости от класса жилья. Самым дорогим остается премиум-сегмент, где квадратный метр стоит в среднем 77 500 гривен. В бизнес-классе цена составляет 59 700 гривен за квадратный метр. В комфорт-классе квадратный метр продают в среднем за 39 400 гривен, а в экономсегменте – за 31 000 гривен.

Самые высокие цены среди районов Одессы зафиксировали в Приморском районе. Там квадратный метр в новостройках стоит в среднем 66 400 гривен.

В то же время в Киевском районе квадратный метр стоит значительно дешевле – 48 700 гривен. В Пересипском районе средняя стоимость составляет 38 800 гривен, а в Хаджибейском – 35 400 гривен за квадратный метр.

Какова стоимость жилья на вторичном рынке Одессы?

На вторичном рынке Одессы цены также существенно зависят от района и количества комнат. Самыми дорогими остаются квартиры в Приморском районе, тогда как самое доступное жилье продают в Пересыпском районе.

Средняя стоимость однокомнатных квартир:

Приморский район – 65 000 долларов;

Киевский район – 50 000 долларов;

Хаджибейский район – 41 800 долларов;

Пересыпский район – 32 000 долларов.

Двухкомнатные квартиры в Одессе стоят:

Приморский район – 86 000 долларов;

Киевский район – 71 500 долларов;

Хаджибейский район – 62 000 долларов;

Пересыпский район – 45 000 долларов.

Стоимость трехкомнатных квартир составляет:

Приморский район – 138 000 долларов;

Киевский район – 88 000 долларов;

Хаджибейский район – 72 000 долларов;

Пересыпский район – 56 000 долларов.

Сколько стоит аренда квартиры в Одессе?

Аренда однокомнатных квартир в Одессе самая дорогая в Приморском районе, где медианная стоимость составляет 17 000 гривен в месяц. В Хаджибейском и Киевском районах такое жилье сдают в среднем за 10 000 гривен, а в Пересыпском районе – за 8 000 гривен.

Двухкомнатные квартиры в Приморском районе стоят в среднем 20 000 гривен в месяц. В Хаджибейском и Киевском районах аренда такого жилья составляет 12 000 гривен, а в Пересипском районе – 10 000 гривен.

Какое жилье украинцы ищут чаще всего?

Фактически более трех четвертей покупателей ориентируются на недвижимость до 60 тысяч долларов, свидетельствуют результаты опроса DIM.RIA. Также почти 26% респондентов выбирают именно вторичный рынок.

На вторичном рынке в Одессе за такую сумму реально купить однокомнатную квартиру в Киевском, Хаджибейском или Пересыпском районах. В Приморском районе за такие деньги можно найти жилье, однако выбор будет значительно меньше.

К слову, как рассказала коммерческий директор строительной компании Марианна Бигунец, спрос на квартиры с готовым ремонтом в Украине резко вырос и уже формирует отдельный сегмент рынка.

Если в 2023 году доля запросов на квартиры с ремонтом составляла 15 – 20%, то в 2025 году она выросла до 40 – 50%.

Фактически речь идет не только об отделке, а о предсказуемости бюджета, контролируемость сроков и меньший бытовой стресс,

– отметила Марианна Бигунец.

На каком этаже лучше купить жилье?

Самыми удобными обычно считают квартиры между первым и предпоследним этажами – то есть с третьего по восьмой этаж. Они остаются самыми популярными и самыми дорогими на рынке жилья.

Квартиры на первом этаже обычно стоят дешевле, а в современных жилых комплексах иногда имеют небольшую террасу. Вместе с тем нижние этажи часто приносят больше бытовых неудобств.