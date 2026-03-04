Цены на новостройки во Львове различаются почти втрое: какие районы самые дорогие

Во Львове средняя стоимость квадратного метра в новостройках существенно отличается в зависимости от района города. По состоянию на март 2026 года цены на первичном рынке колеблются от 42 тысяч до 160 тысяч гривен за квадратный метр.

Сколько стоит квадратный метр жилья во Львове?

Самые высокие цены на новостройки зафиксированы в Галицком районе – здесь средняя стоимость квадратного метра составляет 152 тысячи гривен, пишет ЛУН.

Значительно ниже цены зафиксированы в других районах города. В Лычаковском районе квадратный метр в новостройках в среднем стоит 73,6 тысячи гривен, а в Франковском – 69,9 тысячи гривен.

В Железнодорожном районе средняя цена составляет около 67,4 тысячи гривен за квадратный метр. Еще ниже показатели в Шевченковском районе, где квадратный метр стоит примерно 57,3 тысячи гривен.

Самая низкая средняя цена среди районов города – в Сиховском районе. Здесь квадратный метр жилья в новостройках в среднем стоит около 56,3 тысячи гривен.

Также цены отличаются в зависимости от класса жилья. Самым дешевым остается эконом со средней стоимостью 42 тысячи гривен за квадратный метр. Стоимость квадратного метра комфорт-класса подорожала больше всего и сейчас составляет 54 тысячи гривен. В бизнес-классе за квадратный метр придется заплатить 59 тысяч гривен.

Что украинцы учитывают при выборе жилья?

По данным опроса OLX Недвижимость, при выборе жилья украинцы прежде всего ориентируются на цену и собственную финансовую состоятельность. Именно этот критерий назвали 74% респондентов.

Вторым по важности фактором стал район, инфраструктура поблизости и автономность жилья, на которую обращают внимание 45% и 42% опрошенных. Чаще всего имеют в виду автономное отопление, которое важно для 64% соискателей жилья.

Автономность жилья респонденты связывают не только с отоплением. 40% считают важным автономное водоснабжение, а 35% – альтернативные источники питания.

Также среди важных факторов украинцы называют площадь и количество комнат – этот критерий отметили 40%. Кроме того, 32% респондентов учитывают риски безопасности и ситуацию на фронте.

Еще 22% опрошенных обращают внимание на наличие государственных программ. Факторы безопасности также остаются важными: 29% опрошенных отметили защищенность территории, а 24% обращают внимание на наличие укрытия вблизи жилья.

Сколько украинцев планируют купить жилье в 2026 году?