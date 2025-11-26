Квартира во Львове: сколько стоит квадратный метр в 2025 году

Стоимость квадратного метра во Львове в этом году превысила даже столицу Украины. Особенно на цены влияет ситуация с безопасностью на востоке и в центральных областях, поэтому спрос на западные регионы увеличивается.

Сколько стоит квадратный метр во Львове на первичном рынке?

Больше всего стоимость квартиры зависит от ее расположения, пишет 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

Центральные районы с развитой инфраструктурой стоят значительно дороже. Самая дорогая средняя стоимость квадратного метра во Львове в Лычаковском районе – 72 900 гривен. Далее по стоимости:

Галицкий – 72 300 гривен;

Франковский – 70 600 гривен;

Шевченковский – 55 700 гривен;

Железнодорожный – 55 300 гривен;

Сиховский – 54 700 гривен.

Важно! По данным РИЕЛ, цены во Львове стартуют от 29 600 гривен за квадратный метр. В Киеве приобрести квартиру можно от 39 700 гривен за квадратный метр.

Но средние показатели другие. Если в Киеве средняя цена за квадратный метр составляет 55 000 гривен, то во Львове – 58 600 гривен.

Какие цены во Львове на вторичке?

Цены на однокомнатные квартиры выросли на 5% за год. Поэтому на вторичном рынке ситуация похожа:

Лычаковский – 81 200 гривен;

Железнодорожный – 78 400 гривен;

Галицкий – 77 200 гривен;

Франковский – 62 700 гривен;

Шевченковский – 55 700 гривен;

Дешевле всего приобрести жилье на вторичке во Львове можно в Сиховском районе, где средняя стоимость жилья за квадратный метр составляет 55 200 гривен.

Обратите внимание! Цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры немного отличаются. Самые дорогие показатели в Галицком и Лычаковском районе – 79 200 и 61 500 за квадратный метр соответственно. По ценам на трехкомнатные квартиры лидерами стали Галицкий, со стоимостью 72 500 гривен, и Франковский – 62 700 гривен за квадратный метр.

Где самые дешевые квартиры в Украине?