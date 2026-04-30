Цены на жилье в Одессе разнятся в разы: сколько стоят квартиры и аренда

В Одессе цены на жилье отличаются в зависимости от сегмента рынка, района и формата жилья. Вторичка, новостройки и аренда формируют разные уровни стоимости, но во всех случаях решающей остается локация.

Сколько стоит квартира в Одессе на вторичке?

Цены на вторичном рынке Одессы заметно колеблются в зависимости от района и количества комнат, пишет 24 Канал.

Самые высокие показатели стабильно фиксируют в Приморском районе, тогда как в Пересыпском и Хаджибейском жилье существенно дешевле.

По данным ЛУН, медианная цена однокомнатных квартир в Приморском районе составляет 64,8 тысячи долларов. В Киевском районе такое жилье стоит около 50 тысяч долларов, в Хаджибейском – 41,5 тысячи долларов, а в Пересипском – 31,5 тысячи долларов.

В сегменте двухкомнатного жилья цены растут, однако соотношение между районами остается подобным. В Приморском районе медианная стоимость достигает 86,9 тысячи долларов, в Киевском – 73 тысячи долларов, в Хаджибейском – 60 тысяч долларов, а в Пересипском – 45 тысяч долларов.

Самыми дорогими остаются трехкомнатные квартиры. В Приморском районе – 131 тысяча долларов, в Киевском – 84,2 тысячи долларов, в Хаджибейском – 64 тысячи долларов, а в Пересипском – 55 тысяч долларов.

Какая цена квадратного метра в новостройках Одессы?

Стоимость квадратного метра в новостройках Одессы определяется прежде всего классом жилья. Самые высокие цены сохраняются в премиум-сегменте, тогда как экономкласс остается самым доступным.

В апреле квадратный метр премиум-класса стоит около 77,5 тысяч гривен. В сегменте бизнес цена держится на уровне 59,7 тысячи гривен за квадратный метр, в комфорте – 41 тысяча гривен, а в экономсегменте – около 30,7 тысячи гривен.

Интересно! Средняя цена за последние годы заметно выросла. Если в 2021 году в китне квадратный метр стоил около 24,6 тысячи гривен, то в 2026 году показатель поднялся до 50,9 тысячи гривен.

Количество новостроек в продаже одновременно сократилось: если раньше на рынке было около 138 объектов, то сейчас – примерно 79.

Сколько стоит аренда в Одессе?

Рынок аренды в Одессе также демонстрирует значительную разницу между районами, и стоимость жилья напрямую зависит от расположения. Самые высокие цены традиционно фиксируют в Приморском районе.

Средняя стоимость однокомнатных квартир:

в Приморском районе – 15 тысяч гривен;

в Хаджибейском – 9,5 тысяч гривен;

в Киевском – 9 тысяч гривен;

в Пересипском – 6,6 тысяч гривен.

А средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир:

в Приморском районе – 18 тысяч гривен;

в Киевском – 12 тысяч гривен;

в Хаджибейском – 11 тысяч гривен;

в Пересыпском – 10 тысяч гривен.

К слову, по данным OLX Недвижимость, сейчас самое дешевое предложение аренды расположено в Хаджибейском районе и стоит 3 тысячи гривен в месяц. Тогда как самое дорогое – в Приморском районе за 300 тысяч гривен в месяц, что в 100 раз дороже.

Сколько стоит аренда в столице Украины?

Весной 2026 года стоимость аренды в Киеве остается стабильной несмотря на снижение спроса. Впрочем, в центральных районах города цены постепенно ползут вверх по сравнению с зимними показателями.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве – около 17 тысяч гривен. Самыми дорогими остаются центральные престижные районы с развитой инфраструктурой. В Печерском районе средняя стоимость аренды составляет 39,8 тысяч гривен.