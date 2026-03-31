Не только Львов: где больше всего подорожали квартиры на Западе Украины

Цены на однокомнатные квартиры на западе Украины выросли за год, а разрыв между городами остается существенным. Самое дорогое жилье традиционно сосредоточено во Львове и Ужгороде, тогда как часть городов сохраняет относительно доступные цены.

Сколько стоит однокомнатная квартира на западе Украины?

На вторичном рынке однокомнатные квартиры в западных городах существенно отличаются по цене, сообщает ЛУН.

Самое дорогое жилье зафиксировали во Львове со средней стоимостью 71,5 тысячи долларов, тогда как в Ужгороде квартиры стоят около 67 тысяч долларов.

В других городах цены на однокомнатное жилье ниже:

в Черновцах – 57,5 тысяч долларов;

в Ровно – 57 тысяч долларов;

в Луцке – 52,4 тысячи долларов;

в Виннице – 51 тысяча долларов;

в Тернополе – 50,8 тысяч долларов.

Самые дешевые варианты предлагают в Ивано-Франковске, где однокомнатные квартиры стоят в среднем 41,5 тысячи долларов, а также в Хмельницком – около 40 тысяч долларов.

Как изменились цены за год?

По данным аналитиков OLX, за последний год цены на однокомнатные квартиры в городах запада Украины выросли на 10 – 27%. Наибольший прирост зафиксировали в Тернополе, где стоимость жилья поднялась на 27%.

Также существенный рост показали Ровно (+ 20%), Ивано-Франковск (+ 18%) и Черновцы (+ 17%). Во Львове, Луцке и Хмельницком цены повысились на 13%.

Несмотря на это, Львов остается самым дорогим городом в регионе по стоимости однокомнатного жилья, даже без высоких темпов роста.

Почему квартиры дорожают?

Эксперты связывают подорожание со стабильным спросом на компактное жилье, пишет finance.ua. Однокомнатные квартиры остаются очень популярными как для жизни, так и для инвестиций.

Дополнительно на рынок влияет сочетание относительной доступности такого жилья и высокого спроса. Именно это поддерживает рост цен даже при отсутствии резких изменений на рынке недвижимости.

