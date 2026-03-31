Скільки коштує однокімнатна квартира на заході України?

На вторинному ринку однокімнатні квартири у західних містах суттєво відрізняються за ціною, повідомляє ЛУН.

Дивіться також Український ринок житла змінився: коли тепер вигідно купувати квартиру

Найдорожче житло зафіксували у Львові з середньою вартістю 71,5 тисячі доларів, тоді як в Ужгороді квартири коштують близько 67 тисяч доларів.

В інших містах ціни на однокімнатне житло нижчі:

у Чернівцях – 57,5 тисячі доларів;

у Рівному – 57 тисяч доларів;

у Луцьку – 52,4 тисячі доларів;

у Вінниці – 51 тисяча доларів;

у Тернополі – 50,8 тисячі доларів.

Найдешевші варіанти пропонують в Івано-Франківську, де однокімнатні квартири коштують у середньому 41,5 тисячі доларів, а також у Хмельницькому – близько 40 тисяч доларів.

Як змінились ціни за рік?

За даними аналітиків OLX, за останній рік ціни на однокімнатні квартири у містах заходу України зросли на 10 – 27%. Найбільший приріст зафіксували у Тернополі, де вартість житла піднялася на 27%.

Також суттєве зростання показали Рівне (+20%), Івано-Франківськ (+18%) та Чернівці (+17%). У Львові, Луцьку та Хмельницькому ціни підвищилися на 13%.

Попри це, Львів залишається найдорожчим містом у регіоні за вартістю однокімнатного житла, навіть без найвищих темпів зростання.

Чому квартири дорожчають?

Експерти пов'язують подорожчання зі стабільним попитом на компактне житло, пише finance.ua. Однокімнатні квартири залишаються дуже популярними як для життя, так і для інвестицій.

Додатково на ринок впливає поєднання відносної доступності такого житла та високого попиту. Саме це підтримує зростання цін навіть за відсутності різких змін на ринку нерухомості.

У які місяці вигідніше купувати квартиру?