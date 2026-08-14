Купили квартиру или получили наследство: сколько стоит переоформление

Переоформление квартиры не ограничивается документами – новому владельцу придется уплатить еще несколько обязательных платежей. Их размер зависит от того, приобретают ли жилье или получают его по наследству.

Кто оплачивает переоформление квартиры при покупке

При покупке квартиры покупатель уплачивает административный сбор за государственную регистрацию права собственности, пишет 24 Канал.

При стандартном оформлении в течение 5 рабочих дней он составляет 302 гривны. Если право собственности нужно зарегистрировать быстрее, сумма будет больше. Услуги нотариуса в среднем стоят от 5 до 15 тысяч гривен. Цена зависит от региона, конкретного нотариуса и условий сделки.

Оценка недвижимости обычно стоит от 1 до 3 тысяч гривен. Покупатель также уплачивает сбор в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости жилья. От этого платежа обычно освобождаются люди, которые покупают квартиру впервые.

Платят ли за переоформление, если речь идет о наследстве

При оформлении наследства расходы все равно остаются. Размер налога зависит от степени родства с наследодателем:

0% – для ближайших родственников. К ним относятся родители, дети, в том числе усыновленные, супруг или супруга, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. Они не уплачивают ни налог на доходы, ни военный сбор;

5% налога + 5% военного сбора – для наследников, не относящихся к первой или второй степени родства, но являющихся гражданами Украины;

18% налога + 5% военного сбора – если наследник или наследодатель не является гражданином Украины. Общая сумма платежей в этом случае составляет 23%.

Даже при нулевой ставке налога остаются расходы на оформление наследства. За открытие наследственного дела и выдачу свидетельства о праве на наследство услуги нотариуса в среднем стоят от 3 до 8 тысяч гривен. После этого необходимо зарегистрировать право собственности на квартиру и уплатить административный сбор.