Сотни тысяч еще до покупки мебели: супруги рассказали, во сколько обходится ремонт квартиры в Киеве

Расходы на ремонт в 2026 году могут составить сотни тысяч гривен еще до обстановки квартиры. Владелица квартиры в Киеве рассказала, во сколько ей обошлись основные материалы и работы.

Сколько стоит ремонт квартиры в Киеве в 2026 году

Валерия вместе с мужем приобрели квартиру в Киеве около года назад. Как рассказала владелица на странице yummy.lera, в целом этот этап ремонта обошелся почти в 700 тысяч гривен. При этом обустройство квартиры еще не завершено – дальше супруги планируют заняться мебелью и техникой.

За плитку для коридора и санузла супруги заплатили 56 тысяч гривен. Для этих помещений выбрали плитку большого формата – 1200 на 600 миллиметров. Встроенные смесители цвета "сатин" обошлись еще в 44 тысячи гривен.

Четыре двери скрытого монтажа под покраску вместе с качественной фурнитурой и установкой обошлись в 106 тысяч гривен.

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Самым дорогостоящим на этом этапе стала покраска. Материалы и 30 литров краски обошлись в 55 тысяч гривен. Прежде чем окончательно определиться с цветом, владельцы сделали две пробные покраски. Оттенки отличались всего на полтона.

За саму работу заплатили 192 тысячи гривен. В итоге покраска квартиры обошлась примерно в 250 тысяч гривен.

Для пола владельцы выбрали клеевой кварц-винил. Таквой материал не боится влаги и подходит для теплого пола. Покрытие планируют укладывать елочкой, а его стоимость составила 63 тысячи гривен.

Еще 170 тысяч гривен потратили на сантехнику и другие работы. В эту сумму входят трубы, система фильтрации, гипсокартон, датчики протечки, система обратного осмоса, редукторы, краны и вытяжки. В эту же сумму вошла стяжка пола в санузле, коридоре и гардеробной, доставка и занос материалов, а также вывоз мусора.

Напомним, ранее 24 Канал рассказывал, как женщина обновила квартиру в доме 1960-х годов. Планировку она не меняла, а часть старых деталей решила сохранить – паркет отшлифовала, потолки перекрасила, а старую плитку заменила.