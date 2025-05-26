Самая дешевая квартира в Одессе: сколько стоит и как выглядит

Самая дешевая квартира в Одессе, которую продают в мае 2025 года, стоит всего 10 тысяч долларов. Апартаменты нуждаются в ремонте, но расположены в удобно месте.

О бюджетном жилье в Одессе 24 Канал рассказывает со ссылкой на OLX.

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Бюджетная квартира в Одессе

На профильном сайте по недвижимости на продажу выставили недорогую квартиру в Одессе. Стоит она всего 10 тысяч долларов.

Площадь квартиры составляет всего 13,7 квадратных метров. Однако в объявлении заявляют, что квартира хоть и маленькая, и подойдет для 1 или 2 человек.

Речь идет о жилье на Слободке – всего в 10 минутах от исторического центра Одессы, недалеко от удобной транспортной развязки. До ближайшего рынка можно дойти пешком за 5 минут.

Квартира расположена в старинном одесском дворе. Фактически это отдельная комната, которая выполняет функции и кухни, и спальни. Несмотря на компактность, она имеет отдельный вход, а также гардеробную с душевой кабиной.

Однако интерьер нуждается в обновлении – ремонт остался еще с советских времен.

Так выглядит квартира в Одессе за 10 тысяч долларов / Фото с сайта OLX

Средние цены на квартиры в Одессе

Согласно данным портала ЛУН, в мае однокомнатная квартира на вторичном рынке Одессы в среднем стоит 40,5 тысячи долларов, двухкомнатная – 60 тысячи долларов, а трехкомнатная – 83 тысячи долларов.

Квадратный метр в новостройке продают за 1 150 долларов (47,9 тысячи гривен).

За последние полгода цены на квартиры как первичного, так и вторичного рынков пошли вверх.