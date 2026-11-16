За 10 соток земли под строительство дома в Украине можно заплатить как 8 тысяч, так и более 135 тысяч долларов. Самые дорогие участки продаются в Киеве, тогда как в некоторых областях сотка стоит менее тысячи долларов.

Сколько стоит сотка земли под застройку в Украине

В сентябре 2026 года средняя цена сотки земли под жилищную застройку в Украине составляла 2 543 доллара. В Киеве такая площадь стоила в среднем 13 509 долларов – более чем в пять раз дороже, чем в целом по стране, пишет GISPro.

Среди областей самая дорогая земля была в Одесской области. Несколько ниже цены – в Винницкой и Киевской областях. Самые высокие цены на сотку земли под застройку были в:

Одесской области – 4 758 долларов;

Винницкой области – 3 236 долларов;

Киевской области – 2 577 долларов;

Закарпатской области – 2 360 долларов;

Львовской области – 2 344 доллара.

Где дешевле всего купить землю для строительства дома

Самая дешевая земля под строительство частного дома – в Черниговской области. В целом в пяти областях средняя цена сотки не превышала тысячи долларов.

Самые низкие цены на землю под застройку были в:

Черниговской области – 829 долларов;

Сумской области – 838 долларов;

Полтавской области – 887 долларов;

Житомирской области – 951 доллар;

Кировоградской области – 959 долларов.

Разница между регионами еще более заметна, если сравнить стоимость участков площадью 10 соток. В Черниговской области такая земля стоит в среднем 8 290 долларов, а в Сумской – 8 380 долларов. В Одесской области цена аналогичного участка достигает 47 580 долларов. По средним ценам участок площадью 10 соток в Киеве стоит примерно 135 090 долларов.

Напомним, перед покупкой земельного участка следует проверить т ее целевое назначение, право собственности продавца и наличие обременений. Также важно выяснить, соответствуют ли фактические границы участка данным в документах, ведь несоответствия могут создать проблемы при оформлении сделки.