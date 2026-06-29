Не Рим и не Венеция: где в Италии квадратный метр стоит дороже всего

Жилье в Италии может стоить в разы дороже в зависимости от того, где именно его искать. Самым дорогим остается Милан, тогда как на Сицилии квадратный метр стоит значительно дешевле.

В каких регионах Италии стоимость квадратного метра самая высокая

По данным платформы idealista, самые высокие цены наблюдаются преимущественно на севере и в центре Италии.

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Сейчас среди лидеров:

Милан, Ломбардия – 3 782 евро за квадратный метр;

Лукка, Тоскана – 3 265 евро за квадратный метр;

Флоренция, Тоскана – 3 231 евро за квадратный метр;

Венеция, Венето – 2 748 евро за квадратный метр;

Рим, Лацио – 2 643 евро за квадратный метр.

В Милане сосредоточены работа, бизнес и высокие доходы, поэтому спрос на жилье стабильно высок. Жилье здесь покупают как для проживания, так и в качестве инвестиции под аренду, поэтому средняя цена остается высокой.

Лукка и Флоренция остаются дорогими из-за спроса на жилье в Тоскане. В Лукке цену повышают историческая застройка, близость к побережью, Пизе и Флоренции. Во Флоренции на рынок влияют туристический статус города, ограниченное предложение жилья и высокий интерес к историческим районам.

Венеция и Рим также входят в число самых дорогих городов. В Венеции на цену влияют туристический спрос и ограниченное количество жилья, а в Риме – статус столицы, работа, учеба и стабильный рынок аренды.

В каких регионах Италии жилье самое дешевое

Более низкая цена не означает, что эти рынки дешевы в целом. В этих провинциях квадратный метр стоит дешевле, чем в других популярных направлениях Италии:

Лечче, Апулия – 1 068 евро за квадратный метр;

Палермо, Сицилия – 1 196 евро за квадратный метр;

Бари, Апулия – 1 585 евро за квадратный метр;

Сиена, Тоскана – 1 879 евро за квадратный метр;

Генуя, Лигурия – 2 084 евро за квадратный метр.

Самые низкие цены в Лечче, Палермо и Бари. Это юг Италии, где жилье в целом более доступно, чем в Милане, Риме или Флоренции. Здесь меньше давления со стороны бизнеса, высоких зарплат и премиального спроса, поэтому средняя цена квадратного метра ниже.

Сиена и Генуя не являются дешевыми рынками, но уступают самым дорогим провинциям. Сиена тоже входит в состав Тосканы, однако спрос там ниже, чем в Лукке и Флоренции. Генуя дороже южных провинций, но дешевле Милана или Венеции, поскольку на среднюю цену влияют районы с разным уровнем цен – от прибрежных и центральных до более отдаленных.

Каковы цены на жилье в Германии

Средняя цена квадратного метра недвижимости в Германии составляет более 3 тысяч евро. В то же время стоимость жилья существенно различается в зависимости от федеральной земли: в крупных экономических центрах цены почти втрое выше, чем в самых дешевых восточных регионах.