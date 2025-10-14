В начале 2025 года Болгария зафиксировала второй по величине годовой рост цен на жилье в Европейском Союзе. Самый дорогой цену за метр квадратный можно было встретить в Софии и Варне.

Какая цена на недвижимость в Болгарии?

Согласно данным Евростата, в начале 2025 года в Болгарии выросли цены на недвижимость на 15,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает 24 Канал со ссылкой на Радио Болгария.

Зато средний показатель роста стоимости по Евросоюзу составляет 5,7%, что делает болгарский рынок недвижимости одним из самых динамичных. Поэтому, в начале 2025 года наибольший взлет цены фиксировался в таких городах:

София

Столица страны остается самым дорогим рынком жилья, где средняя цена колебалась от 1 500 до 1 900 евро за квадратный метр, в зависимости от расположения, типа здания и его состояния. В то же время в некоторых районах цена могла превышать 2 000 евро за квадрат.

Пловдив

Этот город занимает 2 место по привлекательности после Софии со средними ценами от 1 100 евро до 1 400 евро за квадратный метр.

Варна

В этом городе в начале 2025 года цена колебалась от 1 200 до 1 600 евро за квадрат. А вот в районе Морского сада цена могла составлять до 2 000 евро за квартальный метр.

Бургус

Согласно статистическим данным средняя цена за квадратный метр колебалась в городе от 1 000 до 1 300 евро. Впрочем как пишет издание Properties Contact, по состоянию на июль 2025 года, цена колебалась от 1 600 евро за квадратный метр.

Обратите внимание! В Созополе, еще одном городе Болгарии, общая стоимость квартиры-студии могла стоить от 23 тысяч евро. Зато трехкомнатные квартиры варьировались в цене от 120 тысяч евро до 210 тысяч евро, а вот дома загородные и виллы – от 195 тысяч евро до 340 тысяч евро.

