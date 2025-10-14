У Болгарії ціни на квартири злетіли: у якому місті купити нерухомість найдешевше
- На початку 2025 року ціни на нерухомість у Болгарії зросли на 15,1% порівняно з 2024 роком, що є другим за величиною зростанням у ЄС.
- Найвищі ціни на житло зафіксовані у Софії, де ціна за квадратний метр коливається від 1 500 до 1 900 євро, а в деяких районах перевищує 2 000 євро.
На початку 2025 року Болгарія зафіксувала друге за величиною річне зростання цін на житло в Європейському Союзі. Найдорожчий ціну за метр квадратний можна було зустріти у Софії та Варні.
Яка ціна на нерухомість в Болгарії?
Відповідно до даних Євростату, на початку 2025 року в Болгарії зросли ціни на нерухомість на 15,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, передає 24 Канал з посиланням на Радіо Болгарія.
Натомість середній показник зростання вартості по Євросоюзу становить 5,7%, що робить болгарський ринок нерухомості одним із найдинамічнішим. Відтак, на початку 2025 року найбільший злет ціни фіксувався у таких містах:
- Софія
Столиця країни залишається найдорожчим ринком житла, де середня ціна коливалася від 1 500 до 1 900 євро за квадратний метр, залежно від розташування, типу будівлі та її стану. Водночас у деяких районах ціна могла перевищувати 2 000 євро за квадрат.
- Пловдів
Це місто посідає 2 місце за привабливістю після Софії із середніми цінами від 1 100 євро до 1 400 євро за квадратний метр.
- Варна
У цьому місті на початку 2025 року ціна коливалася від 1 200 до 1 600 євро за квадрат. А от у районі Морського саду ціна могла становити до 2 000 євро за квартаний метр.
- Бургус
Відповідно до статистичних даних середня ціна за квадратний метр коливалася у місті від 1 000 до 1 300 євро. Втім як пише видання Properties Contact, станом на липень 2025 року, ціна коливалася від 1 600 євро за квадратний метр.
Зверніть увагу! У Созополі, ще одному місті Болгарії, загальна вартість квартири-студії могла коштувати від 23 тисяч євро. Натомість трикімнатні квартири варіювалися в ціні від 120 тисяч євро до 210 тисяч євро, а от будинки заміські та вілли – від 195 тисяч євро до 340 тисяч євро.
Скільки коштують квартири у Чехії?
У третьому кварталі цього року середня ціна по всій Чехії за квадратний метр зросла до 79 тисяч крон (156,4 тисячі гривень), тобто на 21% порівняно з 2024 роком.
Найбільше зростання ціни зафіксували в місті Усті-над-Лабем, де ціна піднялася до 47,3 тисячі крон за квадрата, тобто до 93,6 тисячі гривень, що на 27% більше, ніж торік.
В місті Острава ціна сягнула 62 тисячі крон (122, 9 тисячі гривень), що на 23% більше, а у Празі, столиці країни, ціна за метр квадратний складає 149,6 тисячі крон (296,3 тисячі гривень), що на 12% більше.