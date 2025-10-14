Яка ціна на нерухомість в Болгарії?

Відповідно до даних Євростату, на початку 2025 року в Болгарії зросли ціни на нерухомість на 15,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, передає 24 Канал з посиланням на Радіо Болгарія.

Читайте також Ціни ростуть: в яки містах України найдорожче зняти однушку

Натомість середній показник зростання вартості по Євросоюзу становить 5,7%, що робить болгарський ринок нерухомості одним із найдинамічнішим. Відтак, на початку 2025 року найбільший злет ціни фіксувався у таких містах:

Софія

Столиця країни залишається найдорожчим ринком житла, де середня ціна коливалася від 1 500 до 1 900 євро за квадратний метр, залежно від розташування, типу будівлі та її стану. Водночас у деяких районах ціна могла перевищувати 2 000 євро за квадрат.

Пловдів

Це місто посідає 2 місце за привабливістю після Софії із середніми цінами від 1 100 євро до 1 400 євро за квадратний метр.

Варна

У цьому місті на початку 2025 року ціна коливалася від 1 200 до 1 600 євро за квадрат. А от у районі Морського саду ціна могла становити до 2 000 євро за квартаний метр.

Бургус

Відповідно до статистичних даних середня ціна за квадратний метр коливалася у місті від 1 000 до 1 300 євро. Втім як пише видання Properties Contact, станом на липень 2025 року, ціна коливалася від 1 600 євро за квадратний метр.

Зверніть увагу! У Созополі, ще одному місті Болгарії, загальна вартість квартири-студії могла коштувати від 23 тисяч євро. Натомість трикімнатні квартири варіювалися в ціні від 120 тисяч євро до 210 тисяч євро, а от будинки заміські та вілли – від 195 тисяч євро до 340 тисяч євро.

Скільки коштують квартири у Чехії?