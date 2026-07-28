Почти каждая вторая сделка – с иностранцами: где на Кипре самые дорогие квартиры

Квартиры на Кипре за год подорожали более чем на 10%, но цены в разных городах отличаются более чем вдвое. При этом почти половина сделок с недвижимостью приходится на иностранных покупателей.

Сколько стоят квартиры в разных городах Кипра

В первом квартале 2026 года квартиры на Кипре подорожали на 10,8% по сравнению с таким же периодом в прошлом году. Частные дома прибавили лишь 3%, а в целом жилье за это время выросло в цене на 7,5%, пишет Open4business .

Больше всего за квартиру придется заплатить в Лимасоле. В первом полугодии средняя стоимость такого жилья там составила около 363 тысяч евро. В Пафосе она составляла 262 тысяч евро, в Никосии – 183 тысячи, в Ларнаке – 171 тысяч евро. В районе Фамагусты средняя цена была еще ниже – около 150 тысяч евро.

В Ларнаке квартиры тоже заметно дорожают: за год их стоимость выросла почти на 8,9%. На цены влияют высокий спрос, нехватка жилья и удорожание строительства. В то же время, средняя ставка по ипотеке снизилась примерно до 3,15%, а объем новых кредитов вырос на 24,5%.

Кто из иностранцев чаще всего покупает недвижимость на Кипре

В первом квартале 2026 года на граждане других стран пришлось около 43,4% зарегистрированных договоров купли-продажи недвижимости. За весь 2025 их доля составляла 40,1%. Еще 29,1% сделок пришлось на покупателей из стран, не входящих в ЕС.

В Пафосе жилье часто покупают британцы, россияне и израильтяне, в Ларнаке – граждане Израиля и Ливана. В Лимасоле среди покупателей из-за границы многие граждане России, Израиля и Греции. В Никосии ситуация иная: там чаще покупают жилье местные.

Цены могут продолжить рост и во второй половине года. К концу 2026-го жилье на Кипре может подорожать еще на 3-5%, а для новых энергоэффективных квартир прогнозируют рост на 4-6%.

Напомним, в Испании вторичное жилье также продолжает дорожать . В июне 2026 года средняя стоимость квадратного метра достигла 3133 евро, а за год цены выросли на 17,2%. В самых дорогих городах квадратный метр стоит больше 7 тысяч евро.