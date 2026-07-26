Почему вторичное жилье в Испании так быстро дорожает

В июне 2026 года средняя стоимость вторичного жилья в Испании составила 3133 евро за квадратный метр. За второй квартал цены выросли на 4%, а по сравнению с июнем прошлого года – на 17,2%, пишет Euronews.

За первые шесть месяцев года цены четыре раза обновляли исторический максимум. Рост связывают, прежде всего, с дисбалансом между спросом и предложением, дефицитом жилья, условиями кредитования и демографическим давлением в крупных городах.

Официальная статистика также показывает заметное удорожание. По данным INE, в первом квартале 2026 года жилье в целом выросло в цене на 12,9% за год, а вторичное – на 13,5%.

Где цены на жилье растут быстрее всего

Во втором квартале цены выросли в 16 автономных сообществах. Больше всего – в Мурсии, где жилье подорожало на 8,6%, Кантабрии – на 6,3% и Валенсийском сообществе – на 5,9%.

За год Мурсия также показала наибольший рост – 28%. В Кантабрии цены поднялись на 20%, а в Валенсийском сообществе – на 19,8%. В июне двузначный годовой рост цен зафиксировали уже в 14 автономных сообществах. Единственным регионом, где за квартал жилье подешевело, стали Канарские острова – на 0,7%.

Сколько стоит жилье в самых дорогих регионах и городах

Самые высокие цены среди регионов зафиксированы на Балеарских островах – 5441 евро за квадратный метр. В Мадриде средняя стоимость составила 5410 евро, в Стране Басков – 3925 евро.

Среди административных центров самым дорогим оказался Сан-Себастьян с ценой 7 158 евро за квадратный метр. В Мадриде она составила 6630 евро, в Барселоне – 5368 евро. Самым дорогим муниципалитетом стал Санта-Эулария-дес-Риу на Ибице, где квадратный метр стоил 8491 евро.

Напомним, в Испании дорожает не только жилье на покупку, но и аренда. За три года средняя стоимость аренды выросла на 30,7%, в то время как предложение жилья для долгосрочной аренды сократилось на 30%. В мае аренда в среднем стоила 15,1 евро за квадратный метр в месяц.