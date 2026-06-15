Смарт-квартиры уже не кажутся дешевыми: в каких городах цены выросли в разы

За пять лет цены на смарт-квартиры в Украине выросли почти во всех областных центрах. Сильнее всего это ощутили на себе покупатели и арендаторы в западных областях, где компактное жилье стало одним из самых популярных форматов.

Сколько сейчас стоит покупка смарт-квартиры?

OLX Недвижимость сравнил цены на квартиры площадью 20–30 квадратных метров в мае 2021 года и мае 2026 года.

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В сегменте покупки наибольший рост зафиксировали в областных центрах запада Украины. В Ивано-Франковске смарт-квартиры подорожали в четыре раза, до 1,7 миллиона гривен. В Луцке средняя цена превысила 1,8 миллиона гривен, а в Ровно выросла в три раза, до 1,7 миллиона гривен.

Во Львовекомпактные квартиры подорожали на 196%, до 2,4 миллиона гривен. В Тернополе цена выросла на 186%, до 1,4 миллиона гривен, в Хмельницком – на 184%, до 1,4 миллиона гривен. В Ужгороде рост составил 151%, до 1,5 миллиона гривен, в Черновцах – 148%, до 1,5 миллиона гривен.

Подорожание более чем на 100% также зафиксировали в Черкассах, Житомире, Кропивницком и Одессе. В Черкассах и Житомире медианная цена достигла 1,5 миллиона гривен, в Кропивницком – 967 тысяч гривен, в Одессе – 1,3 миллиона гривен.

В Киеве смарт-квартира в мае 2026 года стоила около 1,8 миллиона гривен. Столица стала третьей по цене после Львова и Луцка, а за пять лет цены здесь выросли на 74%.

Меньше всего покупка подорожала в Днепре, Чернигове, Сумах, Николаеве и Харькове. В Днепре цена выросла до 1 миллиона гривен, в Чернигове — до 866 тысяч гривен, в Сумах — до 764 тысяч гривен, в Николаеве — до 657 тысяч гривен, в Харькове — до 767 тысяч гривен.

Херсон стал единственным городом, где смарт-квартиры подешевели. Медианная цена снизилась на 9%, до 435 тысяч гривен.

Спрос на покупку существенно вырос только в областных центрах запада Украины. В Ужгороде и Тернополе количество запросов выросло на 143–145%, в Ивано-Франковске – на 89%, в Черновцах – на 75%, во Львове – на 72%. Наибольшее падение спроса зафиксировали в Херсоне – на 93%.

Как изменились цены на аренду смарт-квартир?

Аренда квартир площадью 20–30 квадратных метров подорожала во всех областных центрах — наиболее заметно на западе Украины.

В Ивано-Франковске медианная аренда увеличилась на 217%, до 9,5 тысячи гривен. В Ужгороде она выросла на 175%, до 11 тысяч гривен, в Тернополе – на 167%, до 8 тысяч гривен.

Во Львове смарт-квартиры сдают в среднем за 13 тысяч гривен, что на 138% больше, чем пять лет назад. В Черновцах аренда выросла на 152%, до 8,8 тысячи гривен. В Ровно и Луцке цены поднялись на 100%, до 9 тысяч гривен.

В Киеве аренда смарт-квартир выросла на 60%, до 12 тысяч гривен. По уровню цен столица уступает только Львову.

На юге и юго-востоке наибольший рост зафиксировали в Запорожье – на 129%, до 8 тысяч гривен. В Днепре аренда выросла на 70%, до 8,5 тысячи гривен, в Николаеве – на 45%, до 5,5 тысячи гривен, в Одессе – на 40%, до 7 тысяч гривен. В Херсоне цена поднялась на 13%, до 4 тысяч гривен, в Харькове – на 4%, до 5,5 тысячи гривен.

Количество запросов на аренду больше всего выросло в Ужгороде, Полтаве, Житомире, Львове и Тернополе. В Ужгороде спрос вырос на 263%, в Полтаве – на 230%, в Житомире – на 122%, во Львове – на 84%, в Тернополе – на 72%.

Падение спроса на аренду зафиксировали в Днепре и Херсоне. В Днепре количество запросов снизилось на 25%, в Херсоне – на 98%.

Где продают самые дорогие однокомнатные квартиры?

Самые дорогие однокомнатные квартиры среди регионов продают в Закарпатской области, где средняя цена достигла 75,8 тысячи долларов. Почти на одном уровне находятся Львовская и Ивано-Франковская области со стоимостью 75 тысяч и 72 тысячи долларов соответственно. В пятерку самых дорогих регионов также вошла Ровенская область, где средняя стоимость жилья составляет 65 тысяч долларов.

Зато в Киевской, Житомирской и Черкасской областях владельцы просят в среднем от 46 до 49 тысяч долларов за однокомнатную квартиру. В Хмельницкой области средняя стоимость составляет 42 тысячи долларов.