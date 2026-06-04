Софию Киевскую начали строить раньше, но есть нюанс: какое сооружение считают самым старым в Украине

Софийский собор в Киеве и Спасо-Преображенский собор в Чернигове считают древнейшими сохранившимися зданиями Украины. Хотя киевский храм начали возводить раньше, исследователи предполагают, что черниговский собор могли завершить быстрее.

Почему Софийский собор в Киеве считается самым старым сооружением?

Софийский собор в Киеве называют одним из древнейших и лучше всего сохранившихся памятников архитектуры Киевской Руси, пишет 24 Канал.

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Возведение Софии Киевской связывают с княжением Ярослава Мудрого. Собор появился как митрополичий храм в рамках масштабного развития Киева.

Точная дата строительства храма неизвестна. В "Новгородской первой летописи" говорится, что Софийский собор был заложен в 1017 году, но в "Повести временных лет" рассказывается о начале строительства храма Ярославом Мудрым в 1037 году.

Сейчас собор известен уникальным убранством – его фрески охватывали более трех тысяч квадратных метров. До наших дней сохранились и мозаики 11 века, площадью 260 квадратных метров.

Софийский собор в Киеве / Фото ВУЭ, Вечерский В. В.

В северной галерее храма расположен саркофаг Ярослава Мудрого. Софийский собор входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и остается одним из самых известных исторических памятников Киева.

Что известно о Спасо-Преображенском соборе в Чернигове?

Еще одним претендентом на звание старейшего здания Украины является Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Его вспоминают рядом с Софийским собором в Киеве как один из древнейших сохранившихся каменных храмов Киевской Руси.

Историки считают, что Софию Киевскую начали строить раньше. В то же время строительство продолжалось около 20 лет, поэтому существует предположение, что Спасо-Преображенский собор завершили быстрее.

Спасо-Преображенский собор в Чернигове / Фото 24 Канал,

Юрий Семенюк

Спасо-Преображенский собор возвели по инициативе князя Мстислава, сына Владимира Великого. До 1036 года он вместе с Ярославом фактически делил Русь: центром владений Ярослава был Киев, а Мстислава – Чернигов. Собор стал частью развития черниговской княжеской столицы.

Что известно о 300-летней Полковой канцелярии в Чернигове?

В Чернигове хотят отреставрировать Полковую канцелярию, известную как Дом Мазепы. Памятнику более 300 лет, а после обследования специалисты заявили, что она требует срочных действий для сохранения.

В заповеднике "Чернигов древний" уже обсуждают, каким может быть будущее памятника. Вместе с Министерством культуры здесь планируют сначала исследовать здание, а затем подготовить проект реставрации. Также в заповеднике рассматривают возможность создания музея Гетманщины или Ивана Мазепы.