Уцелевшие после огня и войны: что известно о самых старых домах Днепра, которым более 200 лет

Сейчас в Днепре до сих пор есть здания со времен Екатеринослава. Несмотря на различные исторические и природные события, они хорошо сохранились, а некоторые даже сдаются в аренду для офисов.

О том, какие дома в Днепре сохранились с давних времен, говорится на ресурсе dnepr.info.

Какой дворец самый известный в Днепре?

Первое каменное здание города, которое сохранилось до сих пор – Дворец Студентов ДНУ. Его возвели в 1790 году по проекту архитектора Ивана Старова (он также разрабатывал генеральный план города). Здание построили на территории сада Лазаря Глобы, запорожского казака. Впоследствии князь Григорий Потемкин выкупит территорию.

В общем строительство длилось три года, вокруг дворца даже обустроили сад в английском стиле. Однако после смерти Потемкина сооружение пришло в упадок: исчезли окна и двери, начала протекать крыша.



Дворец студентов / Фото palac.dp.ua

В 1830 году дворец отреставрировали. Там проводили дворянские собрания и выборы, а с 1849 года в здании работал музей древностей. Затем – до Второй мировой – здание служило учебным корпусом университета. Во время войны дворец сгорел, а восстановили его в 1952 году его восстановили, после чего он стал Дворцом студентов.

Что известно о домах для чиновников?

На нынешней улице Сергея Ефремова сохранилось 2 здания. Они остались из 12 небольших каменных сооружений, которые строили в 1791 – 1794 годах, как жилье для чиновников. В частности планировали использовать здания как казенные учреждения, а в тех, что сохранились до наших дней находился губернский архив и казначейство.

Сегодня этим домам более 200 лет, однако там до сих пор "бурлит жизнь". Часть зданий сдается в аренду для офисов.

Почему в Днепре были популярны дома из дерева?

Один из старейших домов в Днепре – деревянный. Сохранился еще со времен Екатеринослава. Он оборудован подвалом, имеет 2 этажа и несколько квартир. Комнаты низенькие и очень маленькие. А расположен дом на Крутогорном спуске.

Интересно! Сооружение уцелело после пожаров, наводнений, революции и войны.

Сейчас сооружение в аварийном состоянии. Жители установили кондиционеры, сделали пристройку и заменили окна на металлопластиковые. Однако несмотря на "осовременивание" историческая основа остается.



Единственный дом из дерева, который сохранился до наших дней / Фото dnepr-future.com.ua

В частности деревянные дома появились в Днепре еще во времена основания города (тогда – Екатеринослава). Поскольку дерево было самым доступным и дешевым материалом – строили именно из него. А более привычные ныне каменные здания были редкостью. Так, в современном Днепре до начала 1800-х годов насчитывалось около 200 деревянных домов и только 13 каменных. Из-за пожаров и наводнений в 1870-х строительство домов из дерева запретили.

Какой дом был только для уважаемых гостей?

Дом губернатора – в частности одно из старейших зданий города с 1830-х годов. Дом сдавали в аренду, так там и появился Английский клуб, среди членов которого – исключительно чиновники и купцы. Они приходили развлечься, пообщаться и обсудить важные вопросы за обедом/ужином.

После 1880-х, когда клуб "выехал", дом стал так называемой резиденцией губернатора. Правда он забрал себе 2 и 3 этажи, а на первом сделали канцелярию.



Дом губернатора сегодня / Фото dnipro.comments.ua

Что известно о древнейшем ресторане?

На улице Фабра в 1860-х годах одно из зданий сдавалось в аренду Клубу Офицерского собрания. Там играли в карты, бильярд, рулетку. В частности можно было перекусить/поужинать, а когда повезет – попасть на бал или выставку.

В 1890-х годах здание использовали как склад. В то же время там работало Бюро по поиску работы для народных учителей - педагогам помогали найти новое место работы. После Второй мировой в помещении открыли ресторан "Юбилейный".

В 1990-х годах здание неоднократно меняло владельцев. Каждый из них вносил изменения в интерьер и фасад. Так, сооружение потеряло свой первоначальный вид.

Какие еще сооружения являются старейшими в Днепре?

Как пишет Суспильне, В Днепре есть свой дом с привидениями. Это объект с улиц Дмитрия Донцова и 8-го марта. Известный тем, что является старейшим каменным и жилым домом.

Ходят легенды, что там происходит что-то странное от советских времен и времен НКВД. Якобы убитые жители начали "появляться" в своем доме и не давали спокойно жить другим людям. Частично подтверждает факт, что жители дома менялись очень часто.

А еще один объект, хоть и не жилой, но имеет интересную историю и появился еще во времена Екатеринослава. Речь идет о "тоннель любви" в Тоннельной балке.

Это был один из краев, так называемых, города, сначала Екатеринослава, потом – Днепропетровска. То есть, здесь никто не жил, и, соответственно, сюда было удобно, когда уже появился водопровод, размещать коллекторы, куда бы стекала вода. А тоннелем любви это место уже стало тогда, когда появилось во второй половине ХХ века жилые массивы, тот же Сокол, те же Тополя. Когда Тоннельная балка стала местом отдыха. Ну и, видимо, кто-то из фотографов понял, что здесь можно делать атмосферные фото,

– рассказывает историк города Ольга Руденко.



Урочище Тоннельная балка / Фото dnepr.name

В частности Днепр имеет собственную милю – это первый в городе каменный памятник архитектуры. Ее возвели в 1787 году, как отметку места, где будут возводить новый город. Собственно, поэтому рядом расположен Преображенский собор (по классическому концепту город начинается с главной площади, где строят знаковое сооружение, например, собор).



Миля рядом с Прерображенским собором / Фото restplace.com.ua

Что еще нужно знать о древнейшей архитектуре Украины?

Известно, что древнейшим зданием в Одессе сейчас считают Дом Дерибаса, построенный в 1798 году. Однако на его месте был Турецкий дом, возведенный в 1792 году, поэтому "первенство" принадлежит именно ему.

А во всей Украине самыми старыми считаются Софиевский собор Киева и Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Однако существует и самая старая хата, которая находится на Волыни, в селе Самары.