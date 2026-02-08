Забытая мазанка стала хитом: какие дома украинцев покорили сеть

Фото этих домов мгновенно разлетелись по сети и вызвали восхищение не только у украинцев, но и далеко за пределами страны. Речь идет о Hata-Mazanka –проект гостевых домов, который сочетает украинскую архитектурную традицию с современным дизайном и формирует новую визуальную идентичность жилья.

Как выглядит современная интерпретация украинской мазанки?

Обратите внимание Женщина купила хату в селе за 800 долларов: как восстанавливают дом, который годами стоял без хозяина

Hata-Mazanka – это проект гостевых домов в сердце Украины, что переосмысливает образ традиционной украинской мазанки через язык современной архитектуры. Здания имеют камышовую крышу, совмещенную с прозрачными стеклянными фасадами, благодаря чему формируется узнаваемый силуэт, который одновременно напоминает и традиционную кучму, и естественную форму гриба.

Проект разработала украинская студия YOD Group, известная деликатной работой с культурным наследием и контекстом места. Архитекторы не воспроизводят традицию буквально, а трансформируют ее, сохраняя аутентичность материалов, ощущений и пространства.

Такой вид имеют дома / Фото YOD Group

Что создает атмосферу уюта внутри домов?

Интерьеры выполнены в стиле современного экоминимализма: натуральные текстуры, сдержанная цветовая палитра и тактильные поверхности создают ощущение покоя и заземленности. Мебель и керамика ручной работы усиливают атмосферу простоты и тепла.

Все инженерные решения в домах скрыты, чтобы не отвлекать от главного – света, пространства и высоты. В зимний период холодный пейзаж за панорамным стеклом контрастирует с теплым интерьером и живым огнем камина, создавая ощущение абсолютного уюта.

Как украинцы восстанавливают старые хаты?

Украинка Валентина Березовская с мужем восстановила заброшенный дом своих бабушки и дедушки в Винницкой области. Ремонт длился примерно полтора года. Они пытались сохранить атмосферу старого дома, но заменили крышу, окна и двери, провели воду и обустроили душ и кухню. Во время ремонта также появились дополнительные двери на террасу и полностью перестроили старую веранду. Полный ремонт обошелся примерно в 35 тысяч евро.

Два года назад Елена вместе с семьей покинула город и перебралась в село, приобретя участок со старым домом. В начале дом больше напоминал временный строительный вагончик, однако семья взялась за его постепенное восстановление для комфортного проживания. Дом отремонтировали, обустроили ванную комнату и упорядочили двор с садом, где теперь бегают камерунские козы. Супруги также планируют уже весной начать строительство нового дома.