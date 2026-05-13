Украинская хата-мазанка удивила жюри: проект YOD Group победил в международном конкурсе
- Проект "Под камышовой крышей" от YOD Group, сочетающий традиционную украинскую архитектуру с современными элементами, победил на Hospitality Design Awards.
- Дома имеют прозрачные стеклянные фасады, большую камышовую крышу и интерьер с украинскими брендами, создавая уникальное сочетание с природой.
Украинская хата-мазанка, которая веками ассоциировалась с селом и народной архитектурой, оказалась среди лучших дизайнерских проектов мира. Дома "Под камышовой крышей", созданные украинской студией YOD Group, победили на престижном Hospitality Design Awards.
Как украинская хата-мазанка победила на международном конкурсе дизайна?
Проект реализовали на территории частной усадьбы в одной из центральных областей Украины, пишет Village.
Смотрите также Украинцы купили старую заброшенную хату: какой потенциал они там увидели
Комплекс состоит из компактных домов площадью 50 квадратных метров, в которых архитекторы объединили черты традиционной украинской хаты-мазанки с современной архитектурой.
Нынешний Hospitality Design Awards стал рекордным по количеству участников. Жюри рассмотрело более 1200 проектов со всего мира, а сама премия уже более 20 лет отмечает лучшие решения в сфере архитектуры, дизайна и гостеприимства.
У YOD Group объясняют, что команда стремилась не просто воссоздать традиционный украинский дом, а сохранить его атмосферу и узнаваемые детали в современном формате. Именно такой подход и привлек внимание международного жюри.
Проект отличился среди других не только внешним видом. Жюри также отметило то, как архитекторы интегрировали дома в природное пространство и соединили современный отдых с локальными украинскими мотивами.
В чем особенность современной хаты-мазанки?
Самой заметной деталью дома стала большая камышовая крыша высотой около 10 метров. Ее форма одновременно напоминает традиционную украинскую шапку-кучму. Крыша стала главным акцентом проекта и скрыла все инженерные системы дома – вентиляцию, кондиционирование и тепловые насосы.
Вместо классических белых стен архитекторы использовали полностью прозрачные стеклянные фасады. Благодаря этому дом буквально сливается с природой, а массивная крыша создает эффект конструкции, которая будто зависла над землей.
Внутри пространство организовали вокруг бетонного блока с санузлом. По разные стороны расположили спальню и гостиную с минималистичным камином, который напоминает современную версию традиционной украинской печи. В доме намеренно отказались от телевизоров, чтобы сосредоточить внимание на отдыхе и контакте с природой.
Как выглядит дом изнутри / Фото YOD Group
В интерьере использовали предметы украинских брендов. В домах установили мебель Noom, декор из черной глины Guculiya и авторские керамические элементы, созданные дизайнерами YOD Group. Пол внутри и снаружи покрыли каменно-ковровым покрытием, по которому можно ходить босиком.
Как украинка купила хату с камышовой крышей?
Украинка Анна купила старую глиняную хату в селе на Днепропетровщине вместе с большим участком всего за 30 тысяч гривен. Ее история быстро разлетелась сетью, ведь женщина сознательно выбрала не только дом, а место, о котором мечтала годами.
Вместе с домом она получила 60 соток земли, сад и территорию с выходом к реке. В доме есть газ, электричество и печь, а воду берут из колодца во дворе.