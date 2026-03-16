Роскошь уровня Рокфеллеров: как выглядит исторический особняк за 4,5 миллиона долларов
- В штате Нью-Йорк на продажу выставлено историческое поместье за 4,5 миллиона долларов, расположен на участке площадью 1,8 гектара.
- Дом сочетает историческую архитектуру 1906 года и современные элементы, ранее принадлежал железнодорожному магнату А. Х. Смиту.
В США выставили на продажу исторический особняк эпохи позолоченного века за 4,5 миллиона долларов. Его архитектура которого напоминает резиденции семей Вандербильтов и Рокфеллеров.
Какой особняк выставили на продажу в США?
Исторический дом расположен в округе Вестчестер в штате Нью-Йорк. Площадь поместья составляет около 725 квадратных метров, а само здание насчитывает пять спален, пишет Realtor.com.
Территория ограждена и окружена деревьями, что создает частное пространство, характерное для загородных резиденций американской элиты конца 19 века. Сам участок имеет площадь 1,8 гектара.
Архитектура поместья отсылает к периоду позолоченного века – времени быстрого экономического роста в США в конце 19 века. Именно тогда состоятельные промышленники и финансисты начали строить большие загородные резиденции недалеко от Нью-Йорка.
Как выглядит дом внутри?
Интерьер дома сочетает историческую архитектуру и современные элементы. Внутри обустроены открытые жилые зоны с большими окнами, которые обеспечивают много естественного света.
Интерьер дома / Фото Realtor.com
В помещениях использована светлая цветовая гамма и современные отделочные материалы. Просторные комнаты сочетают классические детали старинного дома с современной планировкой.
Интересно! В объявлении отмечают, что дом возвели в 1906 году для железнодорожного магната А. Х. Смита, который два срока был президентом Нью-Йоркской центральной железной дороги. Сейчас владельцы отреставрировали имение, чтобы сохранить его историческую ценность.
Вестчестер-Каунти, где расположено поместье, считается одним из самых известных загородных регионов вблизи Нью-Йорка. Район давно известен большим количеством исторических резиденций и частных поместий.
Где расположены самые престижные улицы с элитными особняками?
Самые дорогие дома в мире сосредоточены на нескольких известных улицах, где расположены роскошные имения и частные резиденции миллиардеров. Речь идет, в частности, о Бишопс-авеню в Лондоне, Вилла Монморанси в Париже и Нассим-роуд в Сингапуре.
Эти улицы привлекают миллиардеров и международных инвесторов благодаря сочетанию ограниченного предложения, престижного расположения и безопасности, а стоимость недвижимости на них достигает десятков миллионов долларов.