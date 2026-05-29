Почти 12 метров в длину: в США показали огромный дом на колесах: в США показали огромный дом на колесах

Дома на колесах давно перестали быть лишь временным жильем для путешествий. В США представили модель, которая по планировке больше напоминает квартиру, чем обычный трейлер.

Почему этот трейлер называют квартирой на колесах?

Новый трейлер Open Range относится к большим домам на колесах, в которых можно жить во время длительных путешествий, пишет Autoevolution.

Его длина – почти 12 метров, а после остановки внутреннее пространство можно увеличить с помощью четырех выдвижных секций. Именно благодаря этому внутри удалось обустроить несколько отдельных жилых зон.

Но из-за масштабных размеров трейлер весит более 4 тысяч килограммов, то есть для его транспортировки и использования надо пикап грузоподъемностью около одной тонны.

Как пишут производители, такой трейлер рассчитан на семьи или компании из нескольких человек. Внутри предусмотрели большое количество мест для хранения вещей.

Центральную часть занимает просторная гостиная с диваном, креслами и обеденной зоной. Большие окна пропускают много дневного света, поэтому нет ощущения узкого или тесного помещения. Пространство организовали так, чтобы жители могли проводить время в разных частях трейлера и не мешать друг другу.

Для использования в разное время года трейлер получил два кондиционера, систему отопления и водонагреватель. Кроме того, конструкция имеет дополнительную изоляцию и защиту комнат от низких температур.

Что есть внутри трейлера?

Значительную часть жилого пространства занимает кухня. Здесь установили большой остров, холодильник, микроволновую печь, духовку и варочную поверхность. Для хранения продуктов и кухонных принадлежностей есть шкафы и полки.

В задней части трейлера обустроена главная спальня с двуспальной кроватью и шкафом для вещей. Рядом расположена ванная комната с душевой кабиной.

Интерьер внутри трейлера / Фото Highland Ridge

Между спальней и основной жилой зоной находится отдельная комната, которая стала одной из главных особенностей модели. При необходимости ее можно использовать как детскую, рабочий кабинет или спальню для гостей. В помещении есть кровать, стол и мебель для хранения вещей, поэтому пространство легко адаптировать под различные нужды.

Для отдыха под открытым небом добавили внешнюю кухню с холодильником и оборудованием для приготовления пищи. Кроме этого, трейлер оснащен солнечной панелью мощностью 200 ватт и системой управления TravelLINK Smart RV, которая позволяет контролировать отдельные функции через мобильное приложение.

Как женщина превратила старую скорую в дом на колесах?

Саманта Хоул из Висконсина купила бывшую машину скорой помощи у частного владельца примерно за 7 тысяч долларов. Автомобиль нашли через маркетплейс, а внутри на тот момент оставалось почти все стандартное оборудование для скорой.

Вместе с отцом Саманта решила полностью переоборудовать автомобиль для путешествий. Всего на реконструкцию потратили более 25 тысяч долларов. Часть работ они выполняли самостоятельно, чтобы не нанимать мастеров.