Старых документов может быть недостаточно: как подтвердить право собственности в 2026 году
- Подтверждение права собственности на недвижимость в 2026 году осуществляется через запись в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.
- Выписка из реестра, который можно получить онлайн или через нотариуса, содержит информацию о владельце, адрес, дату регистрации и документ, на основании которого получено жилье.
Подтвердить право собственности на квартиру или дом в Украине можно только через официальные документы. В 2026 году ключевым подтверждением считается запись в Государственном реестре, которая показывает, кому именно принадлежит жилье.
Какой документ подтверждает право собственности в 2026 году?
Данные о владельцах квартир и домов в Украине хранятся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, пишет Dozvil.
На основе этой информации формируют выписку, которую используют при продаже жилья, оформлении наследства или проверки недвижимости. В выписке указывают владельца, адрес объекта, дату государственной регистрации и документ, на основании которого человек получил жилье.
Бумажные свидетельства, которые выдавали ранее, могут оставаться у владельцев, однако самым важным является запись в реестре. Именно она подтверждает, кому принадлежит недвижимость.
Получить выписку можно онлайн через государственные сервисы или обратившись к нотариусу, государственного регистратора или центра предоставления административных услуг. Документ выдают в электронной или бумажной форме, отмечают в Действия.
Какие документы подтверждают приобретение права собственности?
Для регистрации права собственности нужен документ, который подтверждает, как человек получил жилье. На его основании нотариус или государственный регистратор вносит информацию в Государственный реестр вещных прав.
Самыми распространенными документами являются:
- договор купли-продажи;
- договор дарения;
- свидетельство о праве на наследство;
- решение суда;
- свидетельство о праве собственности на вновь построенный объект.
Что делать, если жилье не внесено в реестр?
Право собственности на квартиры и дома, которое было оформлено еще до 2013 года, стоит обязательно проверить. Документы могут случайно не перенести в новый реестр, но они должны сохраниться в БТИ.
Важно! Такое право собственности остается в силе, одновременно владельцам советуют дополнительно внести информацию о жилье в Государственный реестр вещных прав. Это можно сделать бесплатно через нотариуса, государственного регистратора или в центре предоставления административных услуг.
Если документы на жилье утрачены или архивные данные невозможно найти, подтвердить право собственности можно через суд. Решение суда становится основанием для внесения информации в реестр, после чего владелец получает выписку с подтверждением своего права на недвижимость.
Почему могут заблокировать регистрацию недвижимости?
Регистрация недвижимости может быть заблокирована из-за неполного пакета документов, ошибки в документах, или юридические ограничения на имущество.
Владелец может обжаловать отказ в регистрации путем подачи жалобы в Министерство юстиции или через суд в течение двух месяцев.