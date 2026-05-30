222-летний дом получил вторую жизнь: как старинный особняк превратили в роскошное жилье

В США на продажу выставили уникальную историческую недвижимость, возраст которой превышает два века. После многолетней реконструкции особняк соединил архитектуру начала XIX века с современными решениями.

От дома 1804 года до премиальной резиденции

Исторический особняк расположен в городе Гринвич, штат Коннектикут. О нем говорится на New York Post.

Дом возвели еще в 1804 году. Теперь он прошел масштабную реконструкцию, во время которой удалось совместить историческую архитектуру с современным дизайном.

После обновления недвижимость площадью около 6 800 квадратных футов (2 072 квадратных метров) получила шесть спален и восемь ванных комнат. Поместье занимает территорию площадью 2,41 акра (почти 1 гектар). Его цена составляет 6,99 миллиона долларов.

Реставрацию завершили в 2015 году. Проект настолько высоко оценили специалисты, что в 2021 году он получил награду HOBI Award в категории лучшей реконструкции исторического дома.



Внутри дома / Фото Кайла Нортона

Какие исторические элементы удалось сохранить

Во время обновления архитекторы сохранили часть оригинальной каменной кладки, деревянные балки и другие аутентичные детали, которые остались от первоначальной постройки. В то же время к дому добавили новый кирпичный корпус и стеклянный переход, соединивший историческую часть с отреставрированным каретным зданием.

По словам агента по продажам Меган Салливан, главной особенностью поместья является то, насколько органично он сочетает разные эпохи.

Редко можно найти недвижимость, которая настолько бережно сохраняет свою историю и одновременно полностью соответствует современному стилю жизни,

– отметила она.



Такой вид имеет особняк теперь / Фото Кайла Нортона

На территории обустроили бассейн, домик на дереве и зоны отдыха

Кроме обновленного жилья, значительное внимание уделили придомовой территории. Ландшафтный дизайн предусматривает многоуровневые сады, открытую кухню, места для отдыха и прогулочные дорожки.

На участке также обустроены бассейн, отдельный домик возле него и просторная терраса. Среди необычных элементов собственности – домик на дереве и детская площадка, созданный из телефонных столбов.

Имение расположено менее чем в часе езды от Нью-Йорка, что, по словам продавцов, позволяет совместить спокойствие загородной жизни с близостью к одному из крупнейших мегаполисов США.

Что известно о таунхаусе в США, который сделали из церкви?

В городе Сиэтл продают таунхаус, обустроенный в бывшей церкви 1908 года. Около 15 лет назад историческое здание переоборудовали на 12 жилых домов, один из которых сейчас выставили на продажу за 2,42 миллиона долларов.

Во время реконструкции в доме сохранили оригинальные витражи, старинные двери и стеклянный купол, соединив исторические элементы с современными удобствами. Особенностью жилья стала скрытая комната для виски, спрятанная за большим зеркалом. Внутри обустроили уютное пространство с книжными полками и мягким освещением.