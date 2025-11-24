Купить или арендовать: за сколько лет стоимость аренды может превысить цену на квартиру

Действительно ли арендовать жилье выгоднее, чем покупать его? Этот вопрос интересует многих украинцев, особенно в условиях нестабильного рынка. Аналитики сравнили стоимость аренды и покупки однокомнатных квартир в крупнейших городах Украины, чтобы определить, когда аренда по сумме расходов равна стоимости жилья.

Аренда в некоторых городах может быть значительно дешевле однокомнатной квартиры, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.

В каких городах этот период самый короткий?

Самый короткий срок в городах, где стоимость аренды будет превышать покупку, это:

Днепр – аренда 10 500 грн, покупка 1 125 625 грн, срок 9 лет.

Запорожье – аренда 5 000 грн, покупка 624 153 грн, срок 11 лет.

Львов – аренда 18 000 грн, покупка 2 270 202 грн, срок 11 лет.

Ужгород – аренда 18 723 грн, покупка 2 486 918 грн, срок 12 лет.

В некоторых городах, например Львов и Ужгород, арендовать квартиру достаточно дорого, а цены на покупку лояльные даже в новостройках. По данным РИЕЛ, однокомнатную квартиру во Львове можно приобрести от 773 тысяч гривен.

Где аренда остается более выгодным вариантом?

В Харькове, Одессе и Киеве срок возрастает до 15–17 лет, поскольку цены на жилье там самые высокие.

Харьков – аренда 5 000 грн, покупка 865 490 грн, срок 15 лет.

Одесса – аренда 10 000 грн, покупка 1 747 628 грн, срок 15 лет.

Киев – аренда 16 000 грн, покупка 3 197 833 грн, срок 17 лет.

В этих городах аренда в перспективе выглядит экономически более целесообразной. Высокая цена покупки делает немедленную инвестицию сложной для большинства потенциальных покупателей.

Какие тенденции формируют выбор между арендой и покупкой?

В среднем в крупных городах Украины расходы на аренду сравниваются со стоимостью квартиры за 13 лет. Если человек планирует жить в одном городе более 15 лет, инвестиция в собственное жилье обычно намного выгоднее.

Дополнительной возможностью для покупателей является государственная программа "еОселя", которая позволяет приобрести жилье по ставке от 3% до 7% в год.

