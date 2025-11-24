Придбати чи орендувати: за скільки років вартість оренди може перевищити ціну на квартиру
- У містах Дніпро, Запоріжжя, Львів, та Ужгород вартість оренди переважить купівлю через 9-12 років.
- У Харкові, Одесі та Києві оренда залишається вигіднішою на 15-17 років, поки ціни на купівлю залишаються високими.
Чи справді орендувати житло вигідніше, ніж купувати його? Це питання цікавить багатьох українців, особливо в умовах нестабільного ринку. Аналітики порівняли вартість оренди та купівлі однокімнатних квартир у найбільших містах України, щоб визначити, коли оренда за сумою витрат дорівнює вартості житла.
У яких містах цей період найкоротший?
Найкоротший термін у містах, де вартість оренди буде перевищувати купівлю, це:
- Дніпро – оренда 10 500 грн, купівля 1 125 625 грн, строк 9 років.
- Запоріжжя – оренда 5 000 грн, купівля 624 153 грн, строк 11 років.
- Львів – оренда 18 000 грн, купівля 2 270 202 грн, строк 11 років.
- Ужгород – оренда 18 723 грн, купівля 2 486 918 грн, строк 12 років.
У деяких містах, наприклад Львів та Ужгород, орендувати квартиру досить дорого, а ціни на купівлю лояльні навіть у новобудовах. За даними РІЕЛ, однокімнатну квартиру у Львові можна придбати від 773 тисяч гривень.
Де оренда залишається вигіднішим варіантом?
У Харкові, Одесі та Києві строк зростає до 15–17 років, оскільки ціни на житло там найвищі.
- Харків – оренда 5 000 грн, купівля 865 490 грн, строк 15 років.
- Одеса – оренда 10 000 грн, купівля 1 747 628 грн, строк 15 років.
- Київ – оренда 16 000 грн, купівля 3 197 833 грн, строк 17 років.
У цих містах оренда в перспективі виглядає економічно доцільнішою. Висока ціна купівлі робить негайну інвестицію складною для більшості потенційних покупців.
Які тенденції формують вибір між орендою та купівлею?
У середньому у великих містах України витрати на оренду зрівнюються з вартістю квартири за 13 років. Якщо людина планує жити в одному місті понад 15 років, інвестиція у власне житло зазвичай є набагато вигіднішою.
Додатковою можливістю для покупців є державна програма "єОселя", яка дозволяє придбати житло за ставкою від 3% до 7% на рік.
Яку квартиру можна придбати за програмою "єОселя"?
"єОселя" може допомогти українцям придбати квартиру. Але є умови яких слід дотримуватися, щоб скористатися державною програмою.
Програма "єОселя" дозволяє придбати квартиру або будинок, з обмеженням площі відповідно до кількості членів сім'ї. Вартість житла не повинна перевищувати будівельну вартість регіону, а позичальник має врахувати технічні та юридичні критерії.