Одно из самых дешевых в Европе: сколько стоит жилье в Латвии сейчас
- Средняя стоимость жилья в Латвии составляет около 120 тысяч евро, с самыми дешевыми квартирами в Риге стоят около 700 евро за квадратный метр.
- Цены на жилье значительно зависят от местоположения, типа недвижимости и экономической ситуации, причем новостройки дороже на 60% по сравнению с жильем старого фонда.
Стоимость квадратного метра в Латвии считается одним из самых дешевых показателей среди стран Европы. Хотя цены на жилье продолжают расти, расходы остаются ниже среднеевропейских показателей.
Какие тенденции на рынке недвижимости в Латвии?
Средняя стоимость жилья в Латвии составляет около 120 тысяч евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Investropa.
Важно! Болдерая остается самым доступным жилым районом Риги, стоимость которого составляет около 663 евро за квадратный метр, тогда как Тейка имеет самые высокие цены на стандартные квартиры – около 1076 евро за квадратный метр.
Как отличаются цены по регионам?
Цены существенно зависят от местоположения и состояния жилья. В Риге найдешевшие квартиры стоят около 700 евро за квадратный метр, тогда как в центральных районах и Старом городе цены достигают 2 900-7 000 евро за квадратный метр.
- Болдерая – 630 евро;
- Кенгарагс – 700-950 евро;
- Золитуде – 780-950 евро;
- Иманта – 910-1050 евро;
- Плавниеки – 900–1000 евро;
- Пурвциемс – 920–1050 евро;
- Тейка – 1076 евро и выше.
Обратите внимание! Новостройки дороже примерно на 60% по сравнению с жильем старого фонда из-за современных планировок и дизайнерских решений.
Что влияет на стоимость жилья?
На стоимость жилья влияет тип недвижимости и его расположение. Старые квартиры стоят дешевле, но часто требуют ремонта, тогда как новостройки готовы к заселению, однако их стоимость выше.
Центральные районы Риги значительно дороже периферийных районов и региональных городов. Общая экономическая ситуация, уровень доходов и инфляционные тенденции влияют на спрос и платежеспособность потенциальных покупателей.
Какова стоимость аренды в Риге?
Латвия имеет самый высокий спрос на жилье среди стран Балтии. Именно поэтому цены там несколько выше. Аренда однокомнатной квартиры в центре Риги стоит около 398 евро в месяц, за пределами центра – 282 евро, пишет Numbeo.
Летом самыми популярными становятся квартиры в Юрмале, зимой – в Риге. Столицу Латвии называют одним из самым комфортным городом для жизни.