Одно из самых дешевых в Европе: сколько стоит жилье в Латвии сейчас

Стоимость квадратного метра в Латвии считается одним из самых дешевых показателей среди стран Европы. Хотя цены на жилье продолжают расти, расходы остаются ниже среднеевропейских показателей.

Какие тенденции на рынке недвижимости в Латвии?

Средняя стоимость жилья в Латвии составляет около 120 тысяч евро, пишет 24 Канал со ссылкой на Investropa.

Смотрите также Самый дорогой дом, который продают в Украине – сколько стоит и где расположен

Важно! Болдерая остается самым доступным жилым районом Риги, стоимость которого составляет около 663 евро за квадратный метр, тогда как Тейка имеет самые высокие цены на стандартные квартиры – около 1076 евро за квадратный метр.

Как отличаются цены по регионам?

Цены существенно зависят от местоположения и состояния жилья. В Риге найдешевшие квартиры стоят около 700 евро за квадратный метр, тогда как в центральных районах и Старом городе цены достигают 2 900-7 000 евро за квадратный метр.

Болдерая – 630 евро;

Кенгарагс – 700-950 евро;

Золитуде – 780-950 евро;

Иманта – 910-1050 евро;

Плавниеки – 900–1000 евро;

Пурвциемс – 920–1050 евро;

Тейка – 1076 евро и выше.

Обратите внимание! Новостройки дороже примерно на 60% по сравнению с жильем старого фонда из-за современных планировок и дизайнерских решений.

Что влияет на стоимость жилья?

На стоимость жилья влияет тип недвижимости и его расположение. Старые квартиры стоят дешевле, но часто требуют ремонта, тогда как новостройки готовы к заселению, однако их стоимость выше.

Центральные районы Риги значительно дороже периферийных районов и региональных городов. Общая экономическая ситуация, уровень доходов и инфляционные тенденции влияют на спрос и платежеспособность потенциальных покупателей.

Какова стоимость аренды в Риге?