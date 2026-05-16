Квадратный метр в Виннице подорожал: сколько сейчас стоит жилье и аренда

В Виннице за год заметно подорожало жилье и в новостройках, и на вторичном рынке. Бизнес-класс в городе уже почти сравнялся по ценам с премиум-сегментом, тогда как аренда двухкомнатных квартир выросла сразу на несколько тысяч гривен.

Сколько стоит квадратный метр в Виннице?

В мае 2026 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Винницы составляет 48 700 гривен, что на 7 тысяч дороже, чем в прошлом году, сообщает ЛУН.

Самым дорогим сегментом в городе остается премиум-класс. Сейчас квадратный метр в таких комплексах стоит 55 300 гривен, тогда как год назад средняя цена была на уровне 50 200 гривен.

В то же время больше всего за год подорожал бизнес-класс. Если в мае 2025 года квадратный метр в этом сегменте стоил 43 700 гривен, то сейчас – уже 55 000 гривен. Фактически бизнес-класс в Виннице почти сравнялся по ценам с премиум-сегментом.

Жилье комфорт-класса также существенно прибавило в стоимости – с 35 000 до 43 300 гривен за квадратный метр. Эконом с рынка новостроек почти исчез: год назад квадратный метр в этом сегменте стоил в среднем 43 900 гривен, а сейчас таких предложений практически нет.

Такая ситуация связана не только с ростом себестоимости строительства. В относительно безопасных городах застройщики все чаще запускают дорогие форматы жилья с подземными паркингами, генераторами, закрытыми дворами и автономными системами. Поэтому даже новые проекты, которые несколько лет назад могли бы относиться к комфорт-классу, сейчас считаются как бизнес-класс.

К слову, в жилом секторе строительные работы подорожали на 15,3%. Если же сравнивать первый квартал 2026 года с таким же периодом 2025-го, средний рост составил 9,2%, передает "Интерфакс-Украина".

На рынок также влияет ограниченное количество новых комплексов. Девелоперы осторожнее запускают масштабные очереди строительства, поэтому предложение растет медленнее, чем спрос. Из-за этого готовые квартиры или жилье на финальных стадиях строительства дорожают быстрее.

Сколько стоит жилье на вторичке в Виннице?

Спрос на вторичное жилье в городе остается стабильным из-за желания покупателей сразу иметь возможность заселиться, а не ждать завершения строительства. По данным исследования DIM.RIA, почти 26% опрошенных выбрали именно вторичный рынок, а 35% хотели бы приобрести частный дом.

На вторичном рынке Винницы однокомнатные квартиры сейчас продают в среднем за 53 000 долларов. В мае 2025 года такое жилье стоило 45 000 долларов.

Двухкомнатные квартиры за год подорожали с 69 000 до 74 900 долларов. Трехкомнатное жилье также заметно прибавило в стоимости – с 79 000 до 89 000 долларов.

Частные дома в Виннице тоже стали дороже. Сейчас медианная стоимость дома составляет 90 000 долларов, тогда как год назад этот показатель был на уровне 81 500 долларов. Медианная площадь домов за это время не изменилась и составляет 100 квадратных метров.

Заметный спрос сохраняется и на небольшие квартиры. Однокомнатное жилье в Виннице часто покупают не только для проживания, но и под аренду, поэтому этот сегмент быстрее реагирует на изменения рынка.

Какая стоимость аренды в Виннице?

Рынок аренды в Виннице остается активным. Кроме того, часть людей откладывает покупку собственной квартиры из-за высоких цен, поэтому дольше остается в аренде.

Наибольшим спросом пользуются однокомнатные и двухкомнатные квартиры, особенно в районах с хорошим транспортным сообщением и новой инфраструктурой.

Аренда однокомнатной квартиры в Виннице в мае 2026 года стоит в среднем 14 000 гривен. Год назад арендаторы платили за такое жилье 12 000 гривен.

Двухкомнатные квартиры за год подорожали с 12 000 до 15 000 гривен в месяц. Трехкомнатное жилье сейчас сдают в среднем за 16 000 гривен, тогда как в мае 2025 года аренда стоила 14 000 гривен.

Сколько стоит аренда жилья в разных городах Украины?

Среди однокомнатных квартир самые дорогие предложения сосредоточены в западных городах и столице. В Ужгороде аренда достигает около 22,1 тысячи гривен, во Львове – 19,9 тысячи, в Киеве – 17,9 тысячи. Почти на том же уровне Ивано-Франковск с 17,7 тысячи гривен, а в Луцке цены держатся на отметке около 15,5 тысячи.

Самые низкие цены на однокомнатное жилье фиксируют в восточных и южных городах. В Харькове и Николаеве аренда составляет примерно 6,5 тысячи гривен, в Запорожье – 8 тысяч, в Чернигове – около 9 тысяч, а в Полтаве – 10 тысяч гривен.