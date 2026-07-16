Историческую виллу во Львовской области взяли под охрану только после вмешательства прокуратуры: что известно

В Сколе на Львовщине столетняя вилла Терлецкого несколько лет оставалась без надлежащей правовой защиты, хотя еще в 2021 году ее внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Договор об охране этого исторического здания был заключен только после обращения прокуратуры в суд.

Столетнюю виллу во Львовской области взяли под охрану только после вмешательства прокуратуры

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Вилла в Сколе была построена в начале XX века. Ее построил местный врач Терлецкий, в честь которого дом и получил свое название. Здание выполнено в стиле модерн. До Второй мировой войны его называли виллой Терлецкого, а впоследствии начали использовать для административных нужд. Сейчас дом находится в собственности Сколевского городского совета.

В 2021 году виллу внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник архитектуры местного значения. После этого городской совет должен был заключить охранный договор с Департаментом архитектуры и развития градостроительства Львовской ОГА.

Такой документ определяет условия использования памятника и требования к его сохранению. Однако в течение пяти лет городской совет его не заключал, поэтому здание не имело надлежащей правовой защиты.

В связи с этим Стрыйская окружная прокуратура обратилась в суд. Она требовала обязать городской совет оформить договор об охране исторической виллы.

Вилла Терлецкого в Сколе / Фото Львовской областной прокуратуры

В ходе рассмотрения дела Сколевский городской совет добровольно выполнил требование и подписал документ с профильным департаментом Львовской ОГА. После этого суд закрыл производство, поскольку оснований для дальнейшего рассмотрения уже не было.

Напомним, в Чернигове планируют отреставрировать 300-летнюю Полковую канцелярию, известную как Дом Мазепы. Памятник архитектуры никогда не подвергался полной реставрации и уже нуждается в срочных работах, а после восстановления в нем могут создать музей Гетманщины или Ивана Мазепы. В то же время перед началом работ из здания придется вывезти более 20 тысяч музейных экспонатов.