Сторічну віллу у Львівській області взяли під охорону лише після втручання прокуратури

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Віллу у Сколе звели на початку XX століття. Її побудував місцевий лікар Терлецький, на честь якого будинок і отримав свою назву. Споруда виконана у стилі модерн. До Другої світової війни її знали як віллу Терлецького, а згодом почали використовувати для адміністративних потреб. Нині будинок перебуває у власності Сколівської міської ради.

У 2021 році віллу внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятку архітектури місцевого значення. Після цього міська рада мала укласти охоронний договір із Департаментом архітектури та розвитку містобудування Львівської ОВА.

Такий документ визначає умови використання пам'ятки та вимоги до її збереження. Однак упродовж п'яти років міська рада його не укладала, тому будинок не мав належного правового захисту.

Через це Стрийська окружна прокуратура звернулася до суду. Вона вимагала зобов'язати міську раду оформити охоронний договір на історичну віллу.

Вілла Терлецького у Сколе / Фото Львівської обласної прокуратури

Під час розгляду справи Сколівська міська рада добровільно виконала вимогу та підписала документ із профільним департаментом Львівської ОВА. Після цього суд закрив провадження, оскільки підстав для подальшого розгляду вже не було.

Нагадаємо, у Чернігові планують відреставрувати 300-річну Полкову канцелярію, відому як Будинок Мазепи. Пам'ятка ніколи не проходила повної реставрації та вже потребує термінових робіт, а після відновлення в ній можуть створити музей Гетьманщини або Івана Мазепи. Водночас перед початком робіт із будівлі доведеться перевезти понад 20 тисяч музейних експонатів.