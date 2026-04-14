Неожиданная находка в подвале: что новая владелица нашла в старом доме

Женщина приобрела дом 1923 года и уже в первую ночь после переезда решила осмотреть подвал. Там она наткнулась на странный тайник, который сначала выглядел жутко, но впоследствии получил вполне реальное объяснение.

Что именно женщина нашла в подвале?

После заселения новая владелица спустилась в подвал с фонариком, чтобы проверить состояние помещения, рассказывает Mirror.

Смотрите также Продала квартиру и теперь жалеет: что украинка рассказала о своем доме в селе

При осмотре она заметила узкое отверстие между балками, которое вело в скрытую часть фундамента. Это пространство не было заметно сразу и выглядело как случайная щель в конструкции дома.

Любопытство заставило ее заглянуть внутрь. Сначала она использовала камеру телефона, чтобы рассмотреть, что находится в нише. Внутри женщина увидела большое количество предметов, аккуратно сложенных в глубоком пространстве за стеной.

В тайнике она увидела сотни пустых бутылок виски одной марки. Они были плотно выложены в виде пирамиды и занимали почти все доступное пространство под фундаментом. Часть бутылок отличалась по размеру, но все принадлежали к одному бренду.

Достать удалось лишь несколько из них, ведь основная масса оставалась глубоко внутри конструкции. Расположение тайника не позволяло легко извлечь все предметы без вмешательства в стены или фундамент.

Откуда взялся такой странный тайник?

Объяснение помог найти сосед, который знал историю дома и его предыдущих владельцев. По его словам, бывший хозяин проводил много времени в подвале и имел проблемы с алкоголем.

Чтобы скрыть это от семьи, он годами складывал пустые бутылки в специально оборудованное отверстие в стене. Со временем там образовалась большая скрытая "коллекция", которая оставалась незамеченной десятилетиями.

Именно поэтому бутылки выглядели упорядоченно и занимали все доступное пространство. Это объясняет, почему тайник имел настолько системный вид, а не выглядел как случайный мусор.

История быстро разошлась в сети после того, как женщина поделилась ею на Reddit. Пользователи начали вспоминать подобные случаи со старыми домами, где находили скрытые вещи – от бутылок времен "сухого закона" до других предметов, спрятанных в стенах во время строительства или ремонта.

Что скрывал другой дом в Британии?