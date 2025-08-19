Как изменилась строительная отрасль в Украине с 2021 года: поднялся ли рынок после спада
- Количество строительных компаний в Украине уменьшилось более чем вдвое за последние 4 года.
- Тенденции в отрасли указывают на восстановление после спада в 2022 году, с появлением 2 063 новых предприятий в 2023 году и стабилизацию ситуации в 2025 году.
Количество строительных компаний в Украине значительно сократилось. Если сравнивать 2021 и 2025 годы, то теперь на рынке более чем в 2 раза меньше игроков.
Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.Market, которые цитирует 24 Канал.
Читайте также Бум новостроек: в каких областях построено больше всего жилья в 2025 году
Что изменилось на строительном рынке Украины?
В 2021 году на строительном рынке работали 2 958 предприятий, а в 2025 – только 1 401. Хотя 2021 год отличился пиком активности в отрасли, он также стал рекордным по количеству прекращений деятельности – тогда закрыли 392 компании.
Количество застройщиков, которые начали и завершили деятельность в 2021 – 2025 годах / Инфографика YouControl.Market
Больше всего строительных предприятий сосредоточено в таких регионах:
- Киев – 2 489 компаний,
- Днепропетровская область – 880,
- Киевская область – 865,
- Львовская область – 788,
- Одесская область – 658.
Меньше всего компаний действует в Черновицкой (115), Тернопольской (128) и Черниговской (143) областях.
Распределение строительных компаний по регионам / Инфографика YouControl.Market
Какие сейчас тенденции в строительной отрасли?
В 2022 году зафиксировали резкий спад, тогда количество новых компаний уменьшилось почти вдвое. Впоследствии рынок начал восстанавливаться:
- в 2023 году появились 2 063 новых предприятия,
- в 2024 – 2 024.
В 2025 году данные свидетельствуют о стабилизации ситуации, однако до уровня 2021 года отрасль еще не вернулась.
Какова ситуация с ФЛП?
В отличие от компаний, частные предприниматели в строительстве демонстрируют устойчивость. В течение 2021, 2023 и 2024 годов ежегодно регистрировали более 5 200 новых ФЛП.
Наибольшее их количество сосредоточено в:
- Киеве – 2 101 ФЛП,
- Киевской области – 1 855.
Количество ФОПов-застройщиков, открытых и закрытых в 2021 – 2025 годах / Инфографика YouControl.Market
Аналитики отмечают, что юридические лица более чувствительны к экономическим и политическим изменениям, тогда как сегмент ФОПов проявляет более высокую гибкость и выносливость.
По нынешним темпам 2025 год может стать одним из самых динамичных для строительного сектора со времен 2021 – с акцентом на восстановление и инфраструктурные проекты.