19 августа, 16:18
3

Как изменилась строительная отрасль в Украине с 2021 года: поднялся ли рынок после спада

Наталия Пристанская
  • Количество строительных компаний в Украине уменьшилось более чем вдвое за последние 4 года.
  • Тенденции в отрасли указывают на восстановление после спада в 2022 году, с появлением 2 063 новых предприятий в 2023 году и стабилизацию ситуации в 2025 году.

Количество строительных компаний в Украине значительно сократилось. Если сравнивать 2021 и 2025 годы, то теперь на рынке более чем в 2 раза меньше игроков.

Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.Market, которые цитирует 24 Канал.

Что изменилось на строительном рынке Украины?

В 2021 году на строительном рынке работали 2 958 предприятий, а в 2025 – только 1 401. Хотя 2021 год отличился пиком активности в отрасли, он также стал рекордным по количеству прекращений деятельности – тогда закрыли 392 компании.


Количество застройщиков, которые начали и завершили деятельность в 2021 – 2025 годах / Инфографика YouControl.Market

Больше всего строительных предприятий сосредоточено в таких регионах:

  • Киев – 2 489 компаний,
  • Днепропетровская область – 880,
  • Киевская область – 865,
  • Львовская область – 788,
  • Одесская область – 658.

Меньше всего компаний действует в Черновицкой (115), Тернопольской (128) и Черниговской (143) областях.

Распределение строительных компаний по регионам / Инфографика YouControl.Market

Какие сейчас тенденции в строительной отрасли?

В 2022 году зафиксировали резкий спад, тогда количество новых компаний уменьшилось почти вдвое. Впоследствии рынок начал восстанавливаться:

  • в 2023 году появились 2 063 новых предприятия,
  • в 2024 – 2 024.

В 2025 году данные свидетельствуют о стабилизации ситуации, однако до уровня 2021 года отрасль еще не вернулась.

Какова ситуация с ФЛП?

В отличие от компаний, частные предприниматели в строительстве демонстрируют устойчивость. В течение 2021, 2023 и 2024 годов ежегодно регистрировали более 5 200 новых ФЛП.

Наибольшее их количество сосредоточено в:

  • Киеве – 2 101 ФЛП,
  • Киевской области – 1 855.


Количество ФОПов-застройщиков, открытых и закрытых в 2021 – 2025 годах / Инфографика YouControl.Market

Аналитики отмечают, что юридические лица более чувствительны к экономическим и политическим изменениям, тогда как сегмент ФОПов проявляет более высокую гибкость и выносливость.

По нынешним темпам 2025 год может стать одним из самых динамичных для строительного сектора со времен 2021 – с акцентом на восстановление и инфраструктурные проекты.