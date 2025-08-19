Количество строительных компаний в Украине значительно сократилось. Если сравнивать 2021 и 2025 годы, то теперь на рынке более чем в 2 раза меньше игроков.

Об этом свидетельствуют результаты исследования YouControl.Market, которые цитирует 24 Канал.

Что изменилось на строительном рынке Украины?

В 2021 году на строительном рынке работали 2 958 предприятий, а в 2025 – только 1 401. Хотя 2021 год отличился пиком активности в отрасли, он также стал рекордным по количеству прекращений деятельности – тогда закрыли 392 компании.



Количество застройщиков, которые начали и завершили деятельность в 2021 – 2025 годах / Инфографика YouControl.Market

Больше всего строительных предприятий сосредоточено в таких регионах:

Киев – 2 489 компаний,

Днепропетровская область – 880,

Киевская область – 865,

Львовская область – 788,

Одесская область – 658.

Меньше всего компаний действует в Черновицкой (115), Тернопольской (128) и Черниговской (143) областях.

Распределение строительных компаний по регионам / Инфографика YouControl.Market

Какие сейчас тенденции в строительной отрасли?

В 2022 году зафиксировали резкий спад, тогда количество новых компаний уменьшилось почти вдвое. Впоследствии рынок начал восстанавливаться:

в 2023 году появились 2 063 новых предприятия,

в 2024 – 2 024.

В 2025 году данные свидетельствуют о стабилизации ситуации, однако до уровня 2021 года отрасль еще не вернулась.

Какова ситуация с ФЛП?

В отличие от компаний, частные предприниматели в строительстве демонстрируют устойчивость. В течение 2021, 2023 и 2024 годов ежегодно регистрировали более 5 200 новых ФЛП.

Наибольшее их количество сосредоточено в:

Киеве – 2 101 ФЛП,

Киевской области – 1 855.



Количество ФОПов-застройщиков, открытых и закрытых в 2021 – 2025 годах / Инфографика YouControl.Market

Аналитики отмечают, что юридические лица более чувствительны к экономическим и политическим изменениям, тогда как сегмент ФОПов проявляет более высокую гибкость и выносливость.

По нынешним темпам 2025 год может стать одним из самых динамичных для строительного сектора со времен 2021 – с акцентом на восстановление и инфраструктурные проекты.